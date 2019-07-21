【劍擊．世錦賽】江旻憓奪銅提早返港療傷　為未能參戰團體賽失望

再度成為重劍「世界一姐」的江旻憓，日前戰罷劍擊世錦賽奪銅，她為香港歷史性奪得世錦賽獎牌後，周日（21日）由匈牙利布達佩斯返港，她坦言今次賽事反映自身心態不足，但仍希望能以佳績鼓勵為香港帶來正能量。

江旻憓（Vivian）提早離隊回港，未有與隊友出戰女子花劍團體賽，全因她在8強賽前不慎意外滑倒，令右膝受傷，急需回港就診。Vivian透露，出戰8強賽時後腳一度未能用力：「8強一發力便發出『突』一聲，變得很軟」，翌日右腳更不能屈曲，影響她在4強的發揮：「我領先的時候想着膝蓋傷患，沒有專心比賽，腦裏只在想自己可以用多少力……最後未能參加團體賽，十分失望。」

江旻憓在劍擊世錦賽，再次為香港創歷史，帶笑回港。（羅灝津攝）

傷患陰影 佳績添壓力 「曾覺得今次會打不好」



Vivian兩年前正是在備戰世錦賽期間，左膝受重創，一度休戰3個月；2019年佳績連連，卻令她壓力更大，傷患陰影加上戰績帶來的心理壓力，令她有點無所適從：「每年都是這個時候開始膝頭發痛，以為今次終於無事，最後還是受傷……而且最近壓力很大，很想打好，想重拾之前剛傷愈時，享受比賽而不重視結果的感覺。」Vivian今次世錦賽贏得獎牌的過程也不是一帆風順，尤其賽前與教練Tavi提早到布達佩斯備戰，但自己總無法做到教練要求，「我總是發脾氣，當時覺得今次會打得不好」，幸她及時在首天調整。講及4強對手、最終奪金的Nathalie Moellhausen，江旻憓大讚對手總是沉住氣、控制到節奏和距離，認為自己要多加學習。

向來眼淺的江旻憓說到感觸處，又再落淚。（羅灝津攝）

換個心態應對一姐之名



今年3月，江旻憓首登世界第一時，她一返港便哭成淚人，責怪輸掉格蘭披治大獎賽的自己；今次重返世界排名第一，Vivian的心態卻截然不同：「這幾個月我變得成熟多了，上一次以為沒人會留意自己、覺得距離自己心目中的第一仍很遙遠、發揮不穩定，但現在覺得不應去想自己配不配，排名只是客觀因素。現在更加了解自己、更發揮到自己的水平」，話雖如此，「劍后」對自己要求一貫嚴格：「我仍然未做得好。」

江旻憓獲前財政司司長曾俊華送贈一本親筆簽名的新書《重劍》，恭賀她重返世界第一，及祝福她來季繼續爭奪奧運資格。（羅灝津攝）

賽程緊密無阻關心社會 望以獎牌及排名鼓勵港人



江旻憓早前一直身在布達佩斯，仍心繫香港事態發展，她說：「香港近期發生很多事，我不住想，自己可以做些什麼、我可以做得最好的是什麼、我的責任又是什麼？我很珍惜可以代表香港參賽的機會，這是個很大的榮譽，尤其能令區旗在頒獎時升起，十分光榮。現在（世界）排名第1，希望能令大家開心。」她又稱，自己是個只得25歲的運動員，「未有資格去告訴大家應做什麼、想香港變成怎樣」，認為自己唯一能做的，就是在劍道上爭取佳績：「繼續努力練習，出國比賽要打好，令匈牙利這些傳統勁旅也欣賞香港劍擊運動員。」她又稱自己周遊列國比賽，「仍然最喜歡香港，香港是我的家……我也希望繼續打出香港精神。」



儘管江旻憓世界排名重返第1，但劍擊奧運資格的爭奪戰，到明年4月4日才會結束，Vivian亦不敢鬆懈，表示會全力應付未來的多站世界盃賽事及亞洲錦標賽，繼續保持排名。