【英超】馬達盼普巴留曼聯　「紅魔歷史值得再贏獎盃」

曼聯中場保羅普巴早前表示希望尋找新挑戰，惹來不少轉會傳聞。 其隊友桑馬達周一（22日）接受訪問時表示，若見普巴選擇留隊定會很高興，又指紅魔歷史值得再贏獎盃。

26歲的普巴2016年以1.05億歐元由祖雲達斯重返曼聯，表現不時被批評，今季後曾公開表示對「新挑戰」持開放態度。此言一出即時惹來不少轉會傳聞，有指皇家馬德里及祖雲達斯成為普巴下一站的大熱門。不過傳聞一直只聞樓梯響，普巴現身曼聯季前集訓，令到傳聞聲音變細。

普巴今夏離隊傳聞不絕於耳。（Getty Images）

馬達希望普巴留隊。（Getty Images）

普巴前途依然未明，隊友馬達近日「發功」，開聲大讚普巴：「我們都知道普巴是個出色的中場，而且是個很好的小伙子，正面的性格對全隊都有好的影響。」31歲的馬達又指普巴的凝聚力強，「但自己不能為其他人發言」，自己亦不知道個人在球會的未來會如何。

這名西班牙中場說：「作為隊友及朋友，他留在曼聯當然高興，因為他是個很好的球員，但我不能再說太多。」

馬達很高興續留曼聯。（Getty Images）

「急不及待再贏獎盃」

馬達亦表示自己留隊十分高興：「之前有其他選擇，但我說過了，曼聯球員這身分是獨特的，所以留在這裏我很高興，而且期待為這球會贏更多獎盃。」這名西班牙中場又說：「我急不及待再贏獎盃，並跟球迷們一起慶祝，因為他們絕對值得擁有。」

馬達認為球隊有力再贏獎盃。（Getty Images）

「這球會贏得獎盃比其他英格蘭球會都多，」馬達說：「我們要再贏得重要錦標。這是因為球隊的歷史值得再贏，球迷值得為捧盃而高興。」

2013年加盟曼聯的他指球隊需要改善，「今季表現一定要比去季好」，重申自己很高興與「紅魔」續約，認為球隊上下氣氛良好，有好球員、好領隊，「大家都團結一致向目標進發」。