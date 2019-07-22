【英雄聯盟校際盃】中大強陣擊敗澳門城大　代表香港出戰世界賽

「港澳英雄聯盟校際盃」決賽昨天在數碼港舉行，賽事分別是中學組決賽聖芳濟對仁濟二中，以及大專組決賽澳門城市大學火併中文大學，經過6小時激戰，仁濟二中及香港中文大學雙雙封王。

「英雄聯盟校際盃」中學組決賽時，場地坐滿虛席。（潘思維攝）

昨日賽事由中學組決賽打頭陣，聖芳濟很懂帶氣氛，第一場選角已經帶來驚喜，聖芳濟下路選上貪啃奇和索娜的雙輔助組合，雖然用上奇招，但仁濟二中處變不驚，仁濟先以下野連動拿下首殺，其後再在上路擊殺聖芳濟打野，這時仁濟拿下早期優勢，亦心知聖芳濟雙輔助的組合，此時難以威脅己隊，仁濟先採取分推和滾雪球戰術，團戰前已經拿下3條細龍，直到21分鐘和23分鐘出現兩次團戰，兩次團戰仁濟都以小勝多，兩次團戰後仁濟亦直爆對方主堡。

「聖芳濟、聖芳濟、聖芳濟！」來到第二場，現場觀眾不斷大叫，慶祝聖芳濟的勝利。雖然賽事早期聖芳濟輔助，連續兩場被拿下首殺，但隨後仁濟的努努同凱能，在聖芳濟野區連續犯錯，交出兩個頭，聖芳濟領先殺數3：2，在14分鐘仁濟在拿下風龍後，被聖芳濟的艾希冰箭強行開戰，這團戰本來雙方都有勝算，可惜仁濟上路凱能遲大到，即使開大嘗試反殺對方，都未能阻止聖芳濟拿4個人頭，這時聖芳濟上路犽宿已經拿到4個人頭，賽評這時都忍不住說：「很少賽事的犽宿，早期就拿不錯的經濟優勢，相信聖芳濟很快會拿下這一局。」聖芳濟如賽評所說，在不同路上都有擊殺數增長，最後聖芳濟借一場包龍會戰ace了對方直爆主堡，扳平局數1：1。

最後由仁濟二中奪得中學組冠軍和3萬元獎金。(潘思維攝)

兩輪激戰後來到決勝局，雙方門顯打得比較保守，直至賽事9分鐘聖芳濟下路被對方集火，交出4個人頭同時，對方的AD達瑞文已經拉開經濟差，賽評此時也說：「仁濟已經拿了半隻冠軍獎盃。」仁濟隨後上演賽評劇本，乘着對方打野走位錯誤，贏下一次關鍵的團戰，取得中學組冠軍和3萬金獎金，還有一次到台灣和職業選手的交流機會。

大專組明顯較少觀眾，可能因為撞正721大遊行。(潘思維攝)

中學組完賽後，賽場觀眾明顯變少，但大專組才是筆者心中的重點賽事，因為上周中大晉級後，說明要在世界賽場上幫香港人發聲，加上他們打法總是驚喜萬分，令筆者非常期待。開賽前澳門城大上路人事變動，放出了秘密武器、前台灣次級職業聯賽選手GF，今次賽事名轉成0330，線上觀眾都期待0330可不可以打破中大的不敗金身。

香港中文大學隊是今次賽事的頂頭大熱。(潘思維攝)

惟決賽第一場可說是意料中事，因為中大8分鐘已經可以宣布勝利，拿下第一局，中大高才生中路Ivan比賽早段拿了一個3連殺，比賽隨後只是不斷看着中大的中路和打野4處虐殺對方不同角色，最後由今場平平無奇的，中大AD家希一次引誘式開戰ACE了對方直爆主堡，中大仍然以超快速的21分鐘完場保持一貫作風，最後Ivan的卡撒丁以7/1/5完場，所以第2場他的卡薩丁立即被對方除掉，雖然被Ban卡薩丁，但Ivan今場用上球女表現不下卡薩丁，在8分鐘和12鐘都上演單殺對方中路，今場節奏同樣很快，中大勝出幾次團戰後，在25分鐘拉著種種優勢一次中路利用人馬硬開團戰，輕鬆在26分鐘勝出，澳門城大即使有前職業選手的幫助，都未能打破中大的不敗金身。

中大隊除了可以，拿下3萬元獎金外，亦因為奪冠可以代表香港出戰世界大專賽。（潘思維攝）

「我們從沒想過自己可以代表香港，我們只是堅持追夢，即使遇到強敵香港城大都沒有放棄，所以堅持是重點，香港加油。」賽後中大隊員感慨說出，被問到如何運用3萬元冠軍獎金時，他們也沒心情，只是說用了4000元補貼Ivan改機票，因為原本Ivan在這個決賽時要與家人到日本旅行，但隊友就說用獎金幫他推遲上機時間，隨後中大同學提到，為何數碼港的比賽選手坐在硬椅子上，不是平時的電競椅，覺得奇怪。

作為數碼港首個賽事，但未能用上電競椅給選手使用，真的很可惜。（潘思維攝）

筆者亦針對這個問題追問賽事主辦方周啟康（Ryan），他表示數碼港因為暫時未能通過消防條例，所以選手暫時只能屈就一點，坐在硬椅上比賽，最後Ryan對今次中大選手出戰世界大專賽非常有希望，但他得知中路選手Ivan因為和家人旅行，要缺席幾場賽事後，Ryan即時向Ivan提供機票資助，希望他能夠提早回港出戰世界賽。