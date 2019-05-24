【電競．校際杯】校長開明師兄傳承　 聖芳濟讓學生感受社會

Garena與Cyber Games Arena（CGA）合作舉辦「2019英雄聯盟校際盃港澳區預選賽（校際盃）」，中學組8強今星期六、日在旺角的「CGA香港電競館」作賽。 「傳承就是要不斷給年輕人機會，在社會中嘗試。」荃灣聖芳濟中學校長何志宏（何校）說。在何校長開放管理下，聖芳濟給學生開設電競學會，他們正是校際盃8強分子。 「電競學會不是鼓勵打機，而是正確宣揚對待遊戲的態度。」電競學會成員譚健明（阿Ming）認真說，阿Ming更指電競學會主要工作是策劃活動，令大家更早學會踏入社會的技能，他亦很多謝「師兄」幫助，才能舉辦校內的電競活動。 「很開心眼見學弟現在可以獨當一面，希望他們可以傳承落去。」阿Ming口中的「師兄」的陳俊傑（Eric）說。Eric現時任職CGA，主要負責活動策劃，他一直希望將自己策劃活動的經驗給予年輕人。 攝影：鄭子峰

何校長回想當日學生拍校長室門說要成立電競學會時，他當時對電競一竅不通，但仍爽快答應，全因一個信念：「男生就是要衝，就是要試，即使現在失敗也不要緊，一定能從中學習。」何校長也不怕外間批評電競學會令學生「沉迷打機」，只是輕輕說出「香港人壓力太大啦」，他更補充：「全香港學校都有學生沉迷打機，我開放和自由給學生舉辦電競學會，但不是要將責任推給學生，如果有學生沉迷打機是我們老師的責任，老師給予正當的輔道，更何況成立學會前他們需要有一份詳細計劃書，最重要是我們有誠意溝通，不是亂來的。」

何校長的開明成為傳承的第一步。(鄭子峰攝)

何校長口中的「不是亂來」，絕對是真的，如今聖芳濟電競學會舉辦的校內賽，已經有電競產品公司給予數萬元贊助，何校長亦認為現在香港的社經環境很窄，電競算是國際化產業，電競產業在香港亦較少限制，或是年輕人的另一條出路，現在讓學生早點嘗試感受社會的機會，也不是壞事，何校長感慨說道：「香港不單止教育，社會都需要給予年輕人機會。」

25/5 【校際盃中學組8強戰】 時間：10:00 - 22:30 地點：CGA香港電競館（旺角奶路臣街38號） 26/5 【校際盃中學組4強戰】 時間：13:30 - 20:10 地點：CGA香港電競館（旺角奶路臣街38號）

師兄Eric對電競業發展充滿信心。(鄭子峰攝)

「第一次看他們的活動計劃書時，就知道他們需要幫手。」師兄Eric回想第一次看見聖芳濟電競學會的計劃書，深明要為校內比賽找贊助不是易事，Eric笑著道：「很多年輕人找贊助商的計劃書，只會想着怎樣做好這個活動，但沒想過給予贊助商什麼，我只是向學弟分享自己辦活動的經驗，年輕人就會實行。」Eric在電競圈打滾6年，從舉辦網上小型比賽到紅館舉辦大型的線下比賽，回想要到紅館辦大型比賽時，Eric說：「雖然到紅館前已經辦了40多次電競線上線下比賽，但現在想回還有很多細節做得不好，幸好沒有大錯誤。」談到這些經驗，Eric認為要向師弟傳承的，除了開放、自由、溝通，還有自律：「做人最重要自律，每一件事情都有底線，做事不要超越那條底線。」

阿Ming(圖右)未來想當電競比賽直播，因為目標努力學英文。(鄭子峰攝)

既有開明的校長，又有師兄的經驗，聖芳濟電競學會辦得有聲有色，阿Ming簡單介紹：「因為效率問題，我們學會由200幾人，減至80人左右，令每個人工作都更順利，不會太繁複。」阿Ming這話最令筆者深刻。即使投身社會多年的大人，以效率為先真的很難，難得一個中五生懂得以效率為先。事實上，在學時期一年要舉辦3次校內電競活動，80人也不算少，始終由策劃到海報設計都是學生親手做，電競學會除了找贊助辦活動，他們更要令同學明白電競不是打機，阿Ming再說：「我們電競學會不是打機的地方，我們要令電競正面化，尤其在開放日時，我們要向街外人解釋，電競產業是什麼一回事，電競不是沉迷打機。」雖然電競學會事務繁多，阿Ming坦言「不影響學業」。阿Ming日後想當電競賽事的評述員，亦因為有了目標，所以他現在會更主動接觸英語。最後阿Ming總結，電競學會是為了自己和師弟而存在，大家可以透過學會活動學習社會技巧，一路傳承下去，亦讓學弟日後更容易接班。