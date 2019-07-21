【劍擊．世錦賽】蔡俊彥世界排名升16　先苦後甜的2019盛夏

「站上劍道的當然是我，但不是每次都是最好的我。我要更理解自己。」 「世界排名入前16，終於不用打小組賽，至少有一次吧！簡直全日最感動一刻，超超超開心！」 香港劍擊隊男子花劍新星蔡俊彥（Ryan）年僅21歲，常成熟沉靜，又偶爾帶點孩子氣。經歷猶如坐過山車的一季，以世錦賽8強為今季的個人賽畫上句號，他的世界排名也因此升上第16位，與位列第7的張家朗一樣，足靠世界排名直入正賽，這是他在今年夏天的最大收穫。

港將於今屆世錦賽屢創驚喜，先有女子重劍的江旻憓奪銅，又有蔡俊彥殺入男花8強，平了張小倫於2013年寫下的歷史佳績。蔡俊彥從小組賽打起，晉級路上最精彩一役自是32強力克2號種子、美國的Race Imboden，「Imboden是我的偶像，我從小到大都研究他的比賽，今次面對他，我許多判斷都是正確的，這場比賽很有趣，滿有意思」。

蔡俊彥在世界劍擊錦標賽創出驚喜，打入男子花劍8強，追平大師兄張小倫的紀錄。（相片來源：FIE Facebook）

賽季猶如過山車 「要更冷靜比賽」



蔡俊彥回顧昨日的大戰時自信滿滿，但宏觀今季，他並非一帆風順，季初與隊友歷史性奪得世界盃分站團體亞軍，又於大獎賽上海站獲個人賽銅牌，自是值得書寫，但七月上旬在世界大學生運動會意外首圈出局，令他頓失方向：「真的很失望，感覺自己不懂得打劍」，猶幸世錦賽前的集訓令他重拾信心，「蔡頭」昨日終再次爆發，他以「過山車」形容整個賽季：「經歷一季，我對劍擊理解更深，但總是打不出來，直至上海大獎賽才證明實力。我經驗尚淺，我要更理解自己，怎樣才能在劍道上冷靜比賽。」

蔡俊彥（左）年僅21歲，仍有時間提升。（）

世界排名升上前16 「超超超開心」



對於世錦八強這個戰績，蔡俊彥言簡意賅：「開心但唔意外」，因為他相信自己的實力；但談到世界排名終於升上前16，他流露孩子氣一面：「超超超開心！終於不用打小組賽⋯⋯至少一次吧！我真的升上前16了，簡直是全日最最最感動一刻！」港隊如今有蔡俊彥和張家朗（第7位）皆排在世界前16，意味着整體實力已經提升，對於即將開始的世錦團體賽，以至繼續爭取東京奧運資格，都大有幫助，蔡俊彥期望：「希望與隊友一起去奧運！但目前最重要是，永遠在劍道上展現最好的我，這樣才能打出佳績。」

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