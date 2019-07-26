【游泳長池世錦賽】陳健樂10年的長征　走出50蝶關卡的冀望

「游了10年，都僅得0.5秒的進步」，陳健樂於女子50蝶初賽賽後說道。 由創下香港青年紀錄至今10年，27秒一直是個關口。縱使陳健樂今日游出27.17秒亦未能闖關，但她堅決地說：「我跟施幸余表示，今年一定要造出26秒的時間。」嘗試、失敗、再嘗試，哪怕是10年長征，只要你想，就得繼續向前。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

往往提起陳健樂，短池賽的印象較為深刻，皆因她在2016及17年度的短池世界盃表現出色，除了順利衝擊獎牌，亦3度打破香港紀錄。惟轉至長池，她卻一直「撞牆」，除了2017年亞室運的100蝶游出58.15秒，其後總是徘徊1分正秒左右，今屆世錦賽只能做出1分00.64秒。「100蝶，我真的游得很難看......」縱使賽事過了5日，陳健樂至今亦耿耿於懷，「但有時候不能只顧着100米，如今天50蝶的時間就給予我很大的信心。」

陳健樂由2009創下香港青年紀錄至今，50蝶一直未能衝過27秒，她寄望今年將順利走出關卡。（楊宇翹攝）

陳健樂今日於女子50蝶游出27.17秒，雖未能衝擊個人最佳時間，但亦造出季度最佳。「今天我還以為會游27.2秒，剛剛跳水亦一般因『take you mark』時間有點延遲，自己有少少震和怯，跳池後再出水的一下落後很多，但幸後段發力追回距離，雖然未有PB（個人最佳）但亦滿意。」事實「樂樂」上月世大運及環地中海賽只能游出27.4及27.5秒， 今天SB（季度最佳）的確來得合時。

陳健樂今日於女子50蝶游出27.17秒，造出季度最佳時間。（楊宇翹攝）

惟這名蝶泳代表最在意的，同樣是27秒這個10年關卡：「2009年創下27.6秒的青年紀錄，然而10年又過去，僅得0.5秒的進步；所以我跟施幸余表示，今年一定要造出26秒的時間。」革命尚未成功，意志就不可熄滅，連同對50蝶的期盼，「樂樂」深信周日於4x100混合泳接力，必定與隊友們一起搏盡衝刺：「在單項，何時換氣、何時加速、動作怎樣，你一直想着；但接力就是跳落去一直衝一直衝，拚命地加速好讓隊友快點接棒，今天成績增強了信心，相信周日是大家一定會搏盡。」

陳健樂周日將於歐鎧淳、何詩蓓及楊珍美出戰4x100混合泳接力。（楊宇翹攝）

除了陳健樂，世界游泳錦標賽第6日賽事港隊續有4人上陣。世大運再次打破男子50自香港紀錄的何甄陶，今日於初賽游出22.59秒，未能衝擊奧運A標時間。男子100米蝶泳初賽，小將林昭光以54.36秒、第42名完成；女子組方面，黃筠陶於200米背初賽造出2分17.57秒，列總成績第35，何南慧則在800自初賽以8分53.37秒完成。

男子50自香港紀錄保持者何甄陶，今日於初賽游出22.59秒，未能衝擊奧運A標時間。（楊宇翹攝）

其餘港將今日戰績（按圖放大）