【足球轉會】神戶勝利船友賽巴塞前夕　華美倫現身基地傳簽兩年半

日職球隊神戶勝利船近季大手簽入球星，先後有普多斯基、恩尼斯達及韋拿，前線及中場俱星光熠熠，獨缺後防大將。 前阿仙奴及巴塞隆拿球星華美倫，今日被拍得現身神戶勝利船訓練場，更穿起神戶球衣，盛傳神戶即將官宣其加盟，莫非希望趁明日友賽巴塞隆拿「一炮雙響」，令前中後三線均有球星壓陣？

華美倫今夏約滿巴塞隆拿後離隊，一直未落實去向，近日多家媒體都指他將跟隨前巴塞隊友恩尼斯達的步伐，加盟日職球會神戶勝利船。今日華美倫被拍得出現在神戶勝利船訓練場，日本媒體《Samurai Goal》指，他已經與神戶簽下兩年半合約。

華美倫被拍得現身在神戶勝利船訓練基地。（圖片來源：Samurai Goal）

稍後，華美倫穿上神戶球衣與神戶體能教練維杜域（Nikola Vidovic）的合照又在網上瘋傳，令傳聞更加真實。湊巧，神戶勝利船明日（27日）下午將與華美倫前東家巴塞隆拿，在主場御崎公園球技場合演友誼賽，令人聯想神戶或想趁盛事當日公布好消息。

華美倫穿上神戶勝利船球衣，與神戶體能教練維杜域的合照在網上流傳。（網上圖片）

現年33歲的華美倫出身於荷蘭阿積士，2009年轉投阿仙奴後上陣110場，至2014年離開阿仙奴傳投巴塞隆拿。這位比利時國腳屢受傷患困擾，在巴塞5季間只上陣過34場，16/17球季外借至羅馬亦只踢過9場。不過神戶後防表現實在欠佳，華美倫的身形及頂上功夫相信有助提升球隊表現，他的加盟，亦令神戶前中後三線均有來自歐洲豪門的球星壓陣。