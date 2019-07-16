【足球轉會】曼聯出8000萬鎊買哈利馬古尼　盧卡古去國米未解決

曼聯求購李斯特城中堅哈利馬古尼（Harry Maguire），幾經還價始終尚未成事，因為牽一髮而動全身。 有傳曼聯須放走盧卡古到國際米蘭「籌集資金」，為迎接盧卡古國米先要放走伊卡迪，祖雲達斯的大門為他打開了，此子又不肯離隊，而祖記也需要賣走希古恩來騰出空間。

急欲改善防線質素的曼聯，今夏一早以哈利馬古尼為目標，李斯特城的獅子開大口並未嚇退他們，討價還價一輪，最後還是乖乖付款，正是一開始傳出的8000萬英鎊。有指馬古尼不滿球會開價太高，但曼聯跟李斯特城已就轉會費銀碼達成協議，目前只餘體測，即可成為紅魔新一員。

這個交易糾纏甚久，除了李斯特城對轉會費毫不退讓之外，或多或少牽涉盧卡古的離隊問題。這位比利時前鋒已表明離隊意願，國家隊領隊也勸他走，盧卡古一心加盟國際米蘭與欣賞他的干地合作，藍黑兵團提出分兩年支付7000萬歐元的報價，卻輪到曼聯「企硬」。

曼聯下定決心，出價8000萬英鎊收購哈利馬古尼。（Getty Images）

盧卡古投國米遇阻滯

上周四國米體育總監奧施里奧（Piero Ausilio）到倫敦與曼聯商討盧卡古的轉會，首次出價為今夏先付1000萬歐元借用費，2020和21年分兩期各付3000萬歐元。《衛報》報道曼聯已拒絕上述共7000萬歐元的出價，並索價8350萬歐元（約7500萬英鎊） ，差距1350萬歐元，國米正考慮是否再出價。

7500萬英鎊，正正是曼聯2017年7月收購盧卡古時，向愛華頓付出的轉會費銀碼。順帶一提，當時的合約有一附帶條款，如果此子今夏離隊，曼聯需向愛華頓額外支付500萬英鎊。

盧卡古目前已歸隊操練，他的名字仍在今夏熱物賽大軍名單之中。英國傳媒向曼聯領隊蘇斯克查了解盧卡古轉會事宜，挪威人提供六字真言，「球季開鑼便知（Let's see when the season starts）」，並指出：「我們沒有收到足以讓我們考慮的報價。」顯然對完成交易並不樂觀，也許正因不期望出售盧卡古讓資金回籠，於是索性先行出手購入馬古尼，反正球隊現金流充足。

盧卡古不想留在曼聯，國米的出價又未獲曼聯接受。（Getty Images）

伊卡迪不肯走 國米兩面不是人

他們的考慮不無道理。因為國米要籌集資金收購盧卡古，便要先踢走更衣室內極不受歡迎的伊卡迪，可是國米又遇上阻滯。

難得祖雲達斯對此子有興趣，一心「送瘟神」的國米立即把正跟隨大軍在瑞士踢熱身賽的伊卡迪，送回意大利。怎料伊卡迪拒絕離隊，對意大利傳媒宣稱：「我會在這裏留多兩年，領取我的薪金，而且不會離開」。伊卡迪不走，國米難以騰出轉會資金和薪酬空間，有傳他們將收購目標改為效力羅馬的另一比利時球星尼恩高蘭（Radja Nainggolan）。

伊卡迪明言未來兩年「要留在國米領人工」。（Getty Images）

誰願收購希古恩？

祖雲達斯不介意為國米接受伊卡迪，大前提是，他們要先清走希古恩。祖記前場有C朗拿度、保羅戴巴拿和文迪蘇傑，希古恩已被告知不在球隊計劃之中，即使他跟新上任的主帥沙利關係密切，也難以保得住他。

今夏斑馬兵團先後有免簽的艾朗藍斯和拉比奧特加盟，兩人均屬高薪族，阿積士隊長迪歷特也隨時到來，令祖雲達斯高層急欲放27萬鎊周薪的希古恩。他上季外借車路士18場入5球的表現，與人工不成正比，市場難以有球會願意「接貨」，環環相扣之下，伊卡迪、盧卡古也難望在今夏轉會成功，曼聯不等國米再出價先行出手，是正確決定，否則等到英超開咧及當地轉會窗關閉，也難望國米及時出手。

別忘記，英超轉會窗8月8日便關上，歐洲各地到9月2日才終止，這點對英超球隊相當不利。