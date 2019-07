【足球轉會】曼聯出8000萬鎊買哈利馬古尼　盧卡古去國米未解決

曼聯求購李斯特城中堅哈利馬古尼(Harry Maguire),幾經還價始終尚未成事,因為牽一髮而動全身。 有傳曼聯須放走盧卡古到國際米蘭「籌集資金」,為迎接盧卡古國米先要放走伊卡迪,祖雲達斯的大門為他打開了,此子又不肯離隊,而祖記也需要賣走希古恩來騰出空間。

急欲改善防線質素的曼聯,今夏一早以哈利馬古尼為目標,李斯特城的獅子開大口並未嚇退他們,討價還價一輪,最後還是乖乖付款,正是一開始傳出的8000萬英鎊。有指馬古尼不滿球會開價太高,但曼聯跟李斯特城已就轉會費銀碼達成協議,目前只餘體測,即可成為紅魔新一員。

這個交易糾纏甚久,除了李斯特城對轉會費毫不退讓之外,或多或少牽涉盧卡古的離隊問題。這位比利時前鋒已表明離隊意願,國家隊領隊也勸他走,盧卡古一心加盟國際米蘭與欣賞他的干地合作,藍黑兵團提出分兩年支付7000萬歐元的報價,卻輪到曼聯「企硬」。

曼聯下定決心,出價8000萬英鎊收購哈利馬古尼。(Getty Images)

盧卡古投國米遇阻滯

上周四國米體育總監奧施里奧(Piero Ausilio)到倫敦與曼聯商討盧卡古的轉會,首次出價為今夏先付1000萬歐元借用費,2020和21年分兩期各付3000萬歐元。《衛報》報道曼聯已拒絕上述共7000萬歐元的出價,並索價8350萬歐元(約7500萬英鎊) ,差距1350萬歐元,國米正考慮是否再出價。

7500萬英鎊,正正是曼聯2017年7月收購盧卡古時,向愛華頓付出的轉會費銀碼。順帶一提,當時的合約有一附帶條款,如果此子今夏離隊,曼聯需向愛華頓額外支付500萬英鎊。

盧卡古目前已歸隊操練,他的名字仍在今夏熱物賽大軍名單之中。英國傳媒向曼聯領隊蘇斯克查了解盧卡古轉會事宜,挪威人提供六字真言,「球季開鑼便知(Let's see when the season starts)」,並指出:「我們沒有收到足以讓我們考慮的報價。」顯然對完成交易並不樂觀,也許正因不期望出售盧卡古讓資金回籠,於是索性先行出手購入馬古尼,反正球隊現金流充足。

盧卡古不想留在曼聯,國米的出價又未獲曼聯接受。(Getty Images)

伊卡迪不肯走 國米兩面不是人

他們的考慮不無道理。因為國米要籌集資金收購盧卡古,便要先踢走更衣室內極不受歡迎的伊卡迪,可是國米又遇上阻滯。

難得祖雲達斯對此子有興趣,一心「送瘟神」的國米立即把正跟隨大軍在瑞士踢熱身賽的伊卡迪,送回意大利。怎料伊卡迪拒絕離隊,對意大利傳媒宣稱:「我會在這裏留多兩年,領取我的薪金,而且不會離開」。伊卡迪不走,國米難以騰出轉會資金和薪酬空間,有傳他們將收購目標改為效力羅馬的另一比利時球星尼恩高蘭(Radja Nainggolan)。

伊卡迪明言未來兩年「要留在國米領人工」。(Getty Images)

誰願收購希古恩?

祖雲達斯不介意為國米接受伊卡迪,大前提是,他們要先清走希古恩。祖記前場有C朗拿度、保羅戴巴拿和文迪蘇傑,希古恩已被告知不在球隊計劃之中,即使他跟新上任的主帥沙利關係密切,也難以保得住他。

今夏斑馬兵團先後有免簽的艾朗藍斯和拉比奧特加盟,兩人均屬高薪族,阿積士隊長迪歷特也隨時到來,令祖雲達斯高層急欲放27萬鎊周薪的希古恩。他上季外借車路士18場入5球的表現,與人工不成正比,市場難以有球會願意「接貨」,環環相扣之下,伊卡迪、盧卡古也難望在今夏轉會成功,曼聯不等國米再出價先行出手,是正確決定,否則等到英超開咧及當地轉會窗關閉,也難望國米及時出手。

別忘記,英超轉會窗8月8日便關上,歐洲各地到9月2日才終止,這點對英超球隊相當不利。