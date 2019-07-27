【游泳長池世錦賽】楊珍美相隔4年50蛙再突破　混合接力隊創港績

世界游泳錦標賽接近尾聲，港隊今早再傳來喜訊。新一代蛙式好手楊珍美（Jamie）於女子50米蛙初賽游出31.61秒，相隔4年再創香港紀錄。及後以林昭光、何甄陶、譚凱琳及鄭莉梅組成的接力組合，他們終以3分32.55秒完成男女混合4x100自初賽，同樣打破港績。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

日前因身體不適而退出200蛙的楊珍美，調整過後重拾狀態，今早在女子女子50米蛙初賽更造出31.61秒，並打破江忞懿去年創下的香港紀錄。這名新一代蛙泳標誌人物直言相當興奮：「目標其實是個人最佳時間，但最終更是香港紀錄真的好開心。」楊珍美曾在2015年以18歲之齡刷新200蛙港績，相隔4年的今日再次有所突破，Jamie認為是為明日衝擊接力奧運資格注入強心針：「最重要是明天的4x100混合泳接力，大家都希望衝擊一下，所以今天令我更有信心。」

楊珍美（Jamie）於女子50米蛙初賽游出31.61秒，相隔4年再創香港紀錄。（楊宇翹攝）

林昭光、何甄陶、譚凱琳及鄭莉梅以3分32.55秒完成男女混合4x100自初賽，打破港績。（楊宇翹攝）

+ 5 + 4 + 3

另一香港紀錄由男女混合4x100自接力隊刷新，以林昭光、何甄陶、譚凱琳及鄭莉梅組成的組合游出3分32.55秒，一破2017年由海天泳會在香港公開賽造出的香港紀錄。參與兩項接力的譚凱琳直言首個世錦賽收穫滿滿：「第一個接力我們取下奧運資格，今天的我們創下香港紀錄，這些機會非常難得，能參與其中很感激。」

縱使譚凱琳及鄭莉梅今屆賽事已功德圓滿，林昭光、何甄陶（Ian）明日仍要出擊男子4X100混合式接力，Ian直言接力賽事感覺更興奮：「其實這是我首個男女混合接力，感覺很有趣；明日還有一賽，希望可在賽事中學習更多。」

林昭光（左起）、鄭莉梅、譚凱琳和何甄陶組合的接力隊改寫港績。（楊宇翹攝）

鄭莉梅今屆一共出戰3項接力，當中兩個取下奧運資格。（楊宇翹攝）

參與兩項接力的譚凱琳認為首個世錦賽收穫滿滿。（楊宇翹攝）

今仗由林昭光、何甄陶兩名男生擔起前半段衝刺。（楊宇翹攝）