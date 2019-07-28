【游泳長池世錦賽】香港女子4x100混接力第14　無緣直登奧運列車

港隊今日（28日）出戰世錦賽女子接力第三項接力，惟未能衝擊奧運資格。女子4X100混合式接力初賽，歐鎧淳、楊珍美、陳健樂與何詩蓓最終以4分03.52秒、總成績第14，無緣以世錦賽前12名直接取下奧運資格。

世界游泳錦標賽「煞科日」，港隊仍於兩項接力賽事上陣。伍卓然、吳宇軒、林昭光及何甄陶先在男子4X100混合式接力初賽，游出3分48.07秒、第17完成賽事。緊接歐鎧淳、楊珍美、陳健樂與何詩蓓出擊女子4X100混合式接力初賽，擔當首棒的歐鎧淳以1分01.12秒完成，未能衝擊100背A標。最終連計楊珍美、陳健樂及何詩蓓三棒所造出的1分08.92、1分00.45及53.03秒的分段時間，接力僅游出比去年雅加達亞運決賽慢的4分03.52秒。

歐鎧淳正力爭達到A標以取得東京奧運資格，但在世錦賽再一次落空。（楊宇翹攝）

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賽後一眾港將都顯露疲態，並於採訪區內觀看另一組賽事結束。最終港隊造出的時間列第14，無緣以世錦賽前12名直接取下奧運資格。奧運游泳接力參賽資格明年5月22日「截標」，每個賽項有16個席位，撇除今屆世錦賽頭12直接達標，港隊仍有機會以扣除前者12隊後的最快4隊取得東京奧運入場券。

未能如願取得奧運資格，香港泳手們都非常失望。（楊宇翹攝）