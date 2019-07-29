【F1德國站】韋斯達賓混戰稱霸　平治慶祝參賽125年變災難

平治在F1德國站慶祝參加賽車運動125周年，排位賽又由咸美頓（Lewis Hamilton）奪得排頭位資格，似乎一切都順風順水。 不過，天有不測之風雲，雨戰變成混戰，混戰變成生存戰，平治雙雄一個炒車一個前十不入，22站連續得分紀錄斷纜，車隊主席禾夫（Toto Wolff）自責眾人被喜慶氣氛沖昏頭腦，今站災難是報應。

當保達斯（Valtteri Bottas）起步時抽頭過起步慢了的韋斯達賓後，一切都好像跟上了「銀箭」車隊的劇本，但天雨路滑令到賽事充滿了異數，不少車手都因抓地力難以捉摸出現了打滑衝出賽道的情況，德國站變成了生存戰。

領先的咸美頓於最後彎道失控衝出跑道，撞爛前翼要入站維修，但犯規而被罰。（Getty Images）

領先的咸美頓於最後彎道失控衝出跑道，撞爛前翼要入站維修，但犯規而被罰，其後多次戰術失誤導致他由第5跌落最尾。雖然完成比賽卻前十不入僅得第11，隊友保達斯亦因炒車提早退賽。平治自去年澳洲站後首次未能得分，連續22站得分紀錄終於斷纜。

韋斯達賓為紅牛奪得分站冠軍。（Getty Images）

韋斯達賓為紅牛奪得分站冠軍，法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）得亞軍，紅牛二隊的基亞特（DaniiI l Kvyat）成為季軍，2016年後再次登上頒獎台。

平治車隊主席禾夫（Toto Wolff）自責眾人被喜慶氣氛沖昏頭腦，今站災難是報應。（Getty Images）

禾夫：「不能比今站更差了」

今年11站7奪冠軍的咸美頓賽後指今戰是「車隊很久未遇過的苦戰」，又指本以為控制戰局，但太早換乾地輪胎導致炒車，只能以第11完成比賽。力爭第6度奪車手冠軍的他又說：「今戰很痛苦，但高興終於完了。我們會由今戰學取教訓，看看我們如何重整旗鼓出戰匈牙利站。」

平治在F1德國站慶祝參加賽車運動125周年，結果卻由歡喜變失落。（Getty Images）

禾夫則說：「整體來說，今站對我們差勁極了，不能比今站更差了。」他又指慶祝氣氛使車隊上下變得不集中：「教訓是我們不能在比賽時太過放鬆，我不是迷信，但今站是報應，我們要吸取教訓。」下站比賽將移師匈牙利，於8月4日上演正賽。