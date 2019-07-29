【酋長盃】里昂2：1反勝阿仙奴　穆沙迪比利梅開二度　奧斯爾避戰

阿仙奴結束美國之行後，返回主場與里昂爭奪酋長盃，兵工廠「前線孖寶」之一的拿卡錫迪在上半場早段疑因傷退下火線，雖然及後先由奧巴美揚先開紀錄，但里昂的穆沙迪比利在下半場梅開二度，結果以2：1反勝阿仙奴。 另外，早前遇到電單車劫匪的奧斯爾及哥拉辛拿斯，在今仗未有上場，主帥艾馬利指二人的心理狀態並不適合出賽。

阿仙奴完成美國之旅4場賽事後，重返主場繼續出戰季前熱身賽，與法甲的里昂合演酋長盃。阿仙奴主帥艾馬利派出奧巴美揚及拿卡錫迪在前線掛帥，新加盟的丹尼施巴路斯在下半場亦有後備上陣，早前遇上劫匪的奧斯爾及哥拉辛拿斯則未列入大軍名單。

奧巴美揚在上半場先開紀錄，惜未能助球隊取勝。（Getty Images）

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兵工廠在上半場早段已收到壞消息，拿卡錫迪疑似因傷被調離場，英格蘭小將雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）入替後在禁區內窩利抽射，惜被里昂門將撲出。戰至上半場35分鐘，奧巴美揚接應米希達利恩的傳中撞射得手，先開紀錄。

落後一球的里昂，下半場在主將迪比的活躍表現下，搶回不少攻勢，迪比66分鐘左路突破傳中，穆沙迪比利（Moussa Dembélé）在無人看管下頭槌破網。及後阿仙奴雖然由年輕的巴西前鋒馬田萊利（Gabriel Martinelli）近門建功，惟被判犯規在先，入球無效。早前與曼聯扯上關係的箭頭迪比利再度建功，面對門將賓特尼奴輕鬆單刀射入，在75分鐘梅開二度，結果助里昂2：1反勝阿仙奴，捧走今年的酋長盃錦標。

里昂以2：1反勝阿仙奴，奪走今年的酋長盃冠軍。（視覺中國）

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+ 16 + 15 + 14

早前遇上劫匪，幸並無財物損失的奧斯爾及哥拉辛拿斯，在今仗未被列入大軍名單，主帥艾馬利在賽後表示，二人驚魂未定，希望他們盡早恢復歸隊，「每名球員對球隊同樣重要，奧斯爾與哥拉辛拿斯的狀態仍未回復，他們現階段更需要在家人陪同下好好休息，盡早歸隊並專注比賽。我會一直跟進二人的情況，希望他們在數日休息後，可以返回球隊參與操練。」