【西甲】武磊攻入復出後首個入球　助愛斯賓奴賽和錫周三

效力西甲愛斯賓奴的中國國腳武磊，早前順利完成肩膊的手術後復出，首度為球隊正選上陣，與英冠的錫周三上演友誼賽。武磊踢足90分鐘並攻入世界波，助球隊以2：2逼和錫周三。

愛斯賓奴在去季尾趕上參加歐霸盃外圍賽的「尾班車」，煞科戰奠勝的武磊功不可沒。「武球王」早前接受肩膊手術，治理受傷已久的左肩鎖骨及韌帶，並在早前的歐霸盃次圈外圍賽的首回合賽事中，以後備身份上陣。愛斯賓奴之後作客英冠球會錫周三，進行熱身賽，武磊在今仗以正選身份上陣，更戰畢全場。

武磊今仗踢足90分鐘，表現不俗，多次威脅錫周三防線。（愛斯賓奴官方Twitter截圖）

愛斯賓奴在今仗未有任何甜頭，在上﹑下半場兩度被主隊攻破大門。愛斯賓奴在上半場一度由查維普亞度（Javi Puado）遠射得手扳平，惟在78分鐘再度落後，之後武磊化身球隊的「救世主」，在前場把握對手一次誤傳，推順在禁區頂起右腳勁射轟入世界波。武磊攻入在復出後的首個入球，在86分鐘為球隊扳成平手，結果兩軍握手言和。

武磊在下半場末段攻入世界波，助球隊扳成平手。（愛斯賓奴官方Twitter截圖）

愛斯賓奴今仗赴英國的雪菲爾（Sheffield）出戰友賽，有為數不少的中國球迷入場為武磊打氣，「武球王」建功可謂沒有令一眾入場支持他的球迷失望。愛斯賓奴戰畢今仗後，他們將在周五（8月2日）赴冰島出戰歐霸外次圈次回合賽事，他們在首回合領先史達蘭（Stjarnan）4球，力爭打入歐霸盃正賽階段。