【美職聯】曼聯舊將入選明星隊再聚頭　並肩作戰鬥馬體會

朗尼、伊巴謙莫域及舒韋恩史迪加3名曼聯舊將，在美國奧蘭多的訓練場重遇，他們聚首一堂，將再度並肩作戰，代表美職聯明星隊友賽西甲的馬德里體育會。

美職聯明星隊美國時間今日（香港時間明早8時）在奧蘭多友賽馬體會，明星隊昨日在訓練場地集結，準備比賽。美職聯明星隊中，有多名曾在歐洲聯賽落班的球星，包括朗尼、伊巴謙莫域、韋恩史迪加及拿尼4名前曼聯球員。

朗尼（左起）、伊巴及小豬3位曼聯舊將再度並肩作戰。（舒韋恩史迪加Twitter）

Zlatan Ibrahimović and Bastian Schweinsteiger looking down at the gargantuan Wayne Rooney in awe. Their former captain.



Coolest player in the world. Main fucking man. The Best of the Best. #MyGOAT pic.twitter.com/z2AxcU7QsV — David. (@Rooney_esque) July 30, 2019

從網上片段得見，現效華盛頓聯隊的朗尼走進球場，與芝加哥火燄的舒韋史迪加（小豬）以及洛杉磯銀河的伊巴見面，這3名曼聯舊將故友重逢，伊巴及小豬先後跟朗尼握手，小豬更搭住朗尼的肩頭，他們有說有笑。

美職聯明星隊著名球星：

+ 4 + 3 + 2

朗尼、伊巴及小豬在摩連奴執教曼聯時曾一起做隊友，朗尼在2004年加盟曼聯，到2017年夏天離隊；小豬就在2015年加盟雲高爾麾下的曼聯，但後來得不到摩連奴信任，亦在2017年離隊；伊巴則在2016年應摩連奴邀請來投，但因為重傷，他在2018年離隊到美職聯效力。

朗尼及小豬隨後都將3人的合照放到社交網站，其中小豬留言：「跟我的前曼聯隊友、我現時美職聯明星隊的隊友伊巴和朗尼一起訓練。」朗尼早前接受訪問表示，期待這場一年一度的比賽，他說：「會是精彩的比賽，球迷肯定喜歡看，會很刺激的。對於我們球員而來，這是個好機會去代表這個聯賽，與世界上其中一支最好的球隊踢場好波。」