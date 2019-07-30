【英超】蘇斯克查衣錦還鄉　首率曼聯作客挪威　有望與兒子交手

曼聯在上海擊敗熱刺，以4連勝結束亞洲之行，紅魔鬼及後赴北歐的挪威，與基斯迪辛德（Kristiansund BK）進行友誼賽。主帥蘇斯克查首度領軍重返故鄉，有望與效力基斯迪辛德的兒子諾亞蘇斯克查（Noah Solskjaer）在場上交手。

蘇斯克查上任曼聯主帥後，衣錦還鄉，首度領軍返回祖國，與出生地的球隊與基斯迪辛德在香港時間今晚（30日）舉行友誼賽。現年19歲的蘇斯克查的兒子﹑諾亞蘇斯克查正正效力該支挪威球隊的青年軍，或在今仗首度為一隊上陣，有望在處子戰與父親的球隊對碰。

曼聯與基斯迪辛德的友賽將在挪威首都奧斯陸舉行，使基斯迪辛德不少市民前往首都，一睹蘇斯克查與曼聯的風采。

蘇斯克查首度領曼聯重返挪威，將與基斯迪辛德進行友賽。（曼聯官方Twitter截圖）

諾亞蘇斯克查雖司職中場，但承傳父親的進攻基因，在中場策動攻勢。基斯迪辛德的教練Christian Michelsen對小蘇斯克查評價甚高，「諾亞的技術純熟，他並不如父親般是一名射手，他是一名中場的攻勢組織者。」

蘇斯克查之子諾亞效力基斯迪辛德青年軍，有望在今仗首度為一隊上陣。（Twitter截圖）

另外，曼聯征戰挪威的大軍名單中，再度不見比利時前鋒盧卡古的名字，盧卡古在亞洲之行因輕傷而未有披甲。盧卡古早前在Instagram上載與經理人的合照，配上「待續」（Soon to be continued）的字句，不禁令人想起他將轉投國際米蘭的謠言。

盧卡古在個人Instagram上載與經理人的合照，令人不禁想起他的轉會謠言。（Instagram截圖）

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