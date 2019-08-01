【東京奧運】朱婷率中國女排出戰資格賽　位列B組戰歐洲勁旅

中國女排出戰東奧資格賽的14人名單於周三（31日）出爐，不少舊將也在名單之中，將全力爭取奧運資格。

獲選代表中國女排出戰東奧資格賽的球員中，有8名球手曾在2016年里奧為國家隊披甲，包括在去屆奧運榮膺最有價值球員（MVP）的朱婷及經驗豐富的袁心玥等。

中國女排出戰東奧資格賽名單 主攻：*朱婷（隊長）、*張常寧、*劉曉彤、李盈瑩 副攻：*袁心玥、王媛媛、鄭益昕、*顏妮 接應二傳：*龔翔宇、曾春蕾 二傳：姚迪、*丁霞 自由防守：*林莉、王夢潔 *2016里奧代表隊成員

朱婷（右）擔任隊長，帶領中國女排衝擊奧運資格。（視覺中國）

東奧女排資格賽將於8月2日至4日舉行。除東道主日本外，24支隊伍將以小組資格賽方式作賽，小組首名將獲奧運入場劵。中國被列入B組，同組將鬥捷克、德國及土耳其。

2020東京奧運女子排球資格賽分組 A組：塞爾維亞、波多黎各、泰國、波蘭 B組：中國、土耳其、德國、捷克 C組：美國、阿根廷、保加利亞、哈薩克 D組：巴西、多明尼加共和國、喀麥隆、阿塞拜疆 E組：俄羅斯、韓國、加拿大、墨西哥 F組：荷蘭、意大利、比利時、肯雅

中國在資格賽將遇3支歐洲球隊，預料土耳其（左）將成中國爭入奧運的攔路虎。（視覺中國）

19年後再戰奧運資格賽

因奧運資格與世界盃脫鈎，令中國女排無法從其他賽事中提前鎖定資格，需時隔19年後再戰奧運資格賽。加上肩負衛冕球隊身份出戰，全隊均非常重視資格賽。尤其中國將迎戰3支歐洲強隊，包括朱婷外流時曾到的土耳其，所以主教練朗平認為資格賽是個挑戰：「資格賽難度不比奧運小。」