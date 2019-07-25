【東京奧運．倒數一年】李慧詩談一年後　「跟現在一樣就會最好」

2020年7月24日，第32屆奧林匹克運動會將在東京正式揭幕，展開一連17日舉世矚目的盛事，33個運動項目的世界好手將雲集，爭奪被視為最高殊榮的奧運獎牌。 單車隊多年來都被視為香港獎牌希望，李慧詩等4名港將又預期一年後的自己，會是什麼面貌？

一年之後，跟現在一樣就會最好。 李慧詩

李慧詩2019年連掃兩項世界錦標賽冠軍，她對東京奧運的目標很明確：拿獎牌。（Getty Images）

東京奧運將是李慧詩的第3屆奧運會。2012年她到英國倫敦首戰五環舞台，在競輪賽衝得一面銅牌後那激動人心的慶祝畫面，仍教每個香港人非常深刻；2016年里約奧運，她滿懷期盼，「那時真的好緊張，由4年前開始已倒數，3年、2年、1年……那時真的很想拿到獎牌，但最後無緣」。該屆競輪賽複賽，李慧詩意外「炒車」，競輪賽不設復活機制，電光火石之間，李慧詩4年的努力就付諸流水，賽後，她面對傳媒只能不住落淚，「傷口沒所謂，我忍到，但心好痛」。Sarah在退役與再戰奧運之間不停掙扎，至2018年初終於下定決心再為奧運努力，「還是做回自己吧」。

李慧詩未有因2016年奧運失利而洩氣，反而變得更強。（資料圖片/李澤彤攝）

由那時開始，我們看到女車神不斷變強：2018年7月在日本突破200米計時賽的亞洲紀錄；緊接的雅加達亞運豪取兩金一銀，到今年世界錦標賽，一舉成為女子爭先賽及競輪賽雙料世界冠軍，在香港車壇前無古人。爭牌強項由隨機性較高的競輪賽，轉移至講求絕對速度的爭先賽，反映Sarah絕對實力的提升。

相對上屆奧運倒數前的緊張，現在的李慧詩輕鬆得多：「今年較輕鬆，因為有李海恩她們陪我；而且我也兼顧讀書，可以分散一下注意力。」女車神又盼望一年後的自己會怎樣？超越自己10.571秒的亞洲紀錄、甚至打破世界紀錄？她淡然道：「一年後，跟現在一樣就好。」大家都說，奧運是最重要、最緊張的比賽，「但若到時候像出戰世錦賽一樣，以平常心應戰，其實會最有利」。

一年之間，李慧詩準備跟體育學院研究如何利用風洞等技術，作最好的備戰，也在200米計時賽的時間上再突破。談及目標，她答得簡潔有力：「我奧運的目標是拿獎牌。」這力量，源於世界冠軍的自信。

希望一年後，變成一個對自己更有信心的人。 李海恩

李海恩有望首次代表香港出戰奧運。（資料圖片/盧翊銘攝）

認識李海恩，是在2017年天津全運會，當時香港單車隊總教練沈金康將她介紹給傳媒。為了一圓當全職運動員的夢想，香港出生的李海恩放下在蘇格蘭的工作、愛犬和未婚夫，隨單車隊到處比賽訓練，而單車隊的刻苦，不足為外人道。加入港隊第一個月，李海恩日日想着回蘇格蘭。直至今年1月，犧牲終有回報，場地單車世界盃香港站，李海恩在競輪賽贏得一面銅牌，成為她第一面世界級賽事獎牌。奧運的夢想，好像近了一點點。

距奧運只餘一年，李海恩坦言自己要改進之處太多，感覺時間不足。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「一開始的想法是，能在奧運上場、車輪碰到賽道的木板，就很開心了，但隨着拿到第一面世界盃獎牌，我已不會再滿足於此。」雖然奧運資格明年才落實，但Jessica已開始為自己的第一屆奧運會設下目標：競輪賽進入獎牌戰、爭先賽打入8強，儘管她深知自己要改善之處仍有太多太多：「要更純熟運用戰術、也要演練比賽前的心理準備，像做戲，不綵排就不會做得好。」

能想像一年後的自己會怎樣嗎？屢遇炒車意外的李海恩笑說，希望臉上的傷會好轉，但更重要的是，「變成一個對自己的能力更有信心的人」。

以平常心朝目標努力進發就好。 張敬樂

張敬樂目前以場地賽的麥迪遜賽奧運資格為主要目標。（資料圖片/李澤彤攝）

「奧運是世上最困難的事，世界錦標賽也僅次於它，4年才一次，所有國家都派最好的運動員、雲集一個地方去比賽，大家一定盡最大努力。」香港單車館內，張敬樂如此說着奧運會的魅力。張敬樂在2016年首次參與奧運，當年專攻公路賽的他，在該屆男子公路賽未能完成237.5公里的魔鬼賽道，儘管如此，嘗過奧運後，阿樂更想再試一次。

時隔4年，阿樂將重心放在場地賽，希望與梁峻榮合力登上東京奧運舞台，出戰男子麥迪遜賽。能否取得資格再戰奧運，明年3月才可落實，但他心裏還是有所期待：「當然希望再參加奧運！若能參加，就可以將目標放得更高。」對於一年後的自己，常強調「平常心」的他未有想太多，「做了這麼多年運動員，知道平常心才最重要，有了目標，朝目標努力進發就好。」

希望一年後百分百準備，然後懷著輕鬆心情再感受奧運魅力。 梁峻榮

梁峻榮力爭第二次出戰奧運，今次他希望再感受奧運魅力。（資料圖片/余俊亮攝）

梁峻榮與拍檔張敬樂一樣，在2016年第一次參加奧運會，事前他為了爭取全能賽參賽資格，從世界排名近乎包尾，一路追上世界前18名。當年22歲的他最終出發到里約熱內盧，以第11名完成自己第一次奧運會。

又再踏入新一個奧運年，阿榮的焦點由全能賽轉到了麥迪遜賽，去年他與張敬樂合力取得雅加達亞運金牌，但歐洲與亞洲的距離何止咫尺，加上賽制由20圈衝一次分變成10圈衝一次分，餘下一年除了努力爭取奧運資格，更要把握時間練習新戰術、拉近與歐洲國家的距離：「在亞洲，能參加麥迪遜賽的機會，一年只得一、兩次，現在我們會去歐洲參加賽事，一個月已有4、5場，盡快進入歐洲的節奏。」

梁峻榮（右）和張敬樂（左）在2018年雅加達亞運，合力取得麥迪遜賽金牌，這對好拍檔又能否成功挑戰奧運？（資料圖片/李澤彤攝）

餘下約一年時間，梁峻榮已開始思考人生第二個奧運會，「第一個奧運是要去體驗、感受奧運的精神；第二個奧運，希望有成績，盡力交出最好的一面」。一年之後，他期盼的還是享受：「希望一年後已做好百分百準備，然後懷着輕鬆心情，去多感受一次奧運會的魅力。」

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