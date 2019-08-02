【羽毛球．泰國賽】伍家朗打足66分鐘闖4強　鄧謝配連鬥日本組合

2020東京奧運尚有不足一年就上演，踏入爭取奧運積分的周期，各地羽毛球手均在公開賽傾盡全力。泰國羽毛球公開賽踏入第4日，香港代表伍家朗在男單打入4強；混雙組合鄧俊文/謝影雪同樣殺入4強，狀態回勇。

泰國公開賽進入8強階段，香港仍有女單選手張雁宜、男單的伍家朗及混雙組合鄧俊文/謝影雪出賽。鄧/謝這對左手配去年一舉奪得世錦賽銅牌及亞運銀牌，惟今年在謝影雪受肩傷困擾下，至4月才重新組合，世界排名亦由最高的第2位下滑至目前的第9位，今次以8號種子身份出賽，在32強及16強分別面對德國及印度組合，均以直落兩局淘汰對手，今日在8強遇上日本的金子祐樹/松友美佐紀，則打到決勝局才以2：1反勝，明日將在4強對另一日本組合──3號種子渡邊勇太/東野有紗。

謝影雪（左）克服堅傷後，與拍檔鄧俊文（右）一同努力重拾水準。（資料圖片/鄭子峰攝）

伍家朗激戰66分鐘挫泰國球手 對常山幹太爭入決賽



伍家朗出戰男單賽事，先在32強兩局淘汰馬來西亞的劉國倫，16強對中華台北好手王子維，再以直落兩局21：17、21：14獲勝。家朗8強遇上東道主泰國球手Khosit Phetpradab，此子在32強階段，曾擊敗另一香港男單球手李卓耀，而家朗面對這位身高僅1.68米的球手打得不算輕鬆，首局戰至「刁時」才以22：20險勝，次局更被對手仗主場氣勢，以21：17追平。打到決勝局，伍家朗才以21：17再取一局，花了66分鐘才以總比數2：1獲勝，將在4強與常山幹太，爭取今年內第2次打入決賽。

伍家朗在泰國公開賽闖入4強，對常山幹太將爭取今年第2次闖入公開賽決賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港女將張雁宜同日在女單8強面對東道主球手Pornpawee Chochuwong，首局以15：21落敗，次局雖打出21：15扳回一局，但決勝局仍以12：21告負，總比數1：2出局。儘管未能再進一步，但踏入爭取奧運積分周期，每晉一級都對於力爭奧運資格的張雁宜極為關鍵。爭取奧運資格的路頗為漫長，需待明年4月30日結算排名後，才會有定案。