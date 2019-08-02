【羽毛球】林丹泰國賽出局　資格排名仍壓兩隊友　東京奧運見？

世界羽聯泰國公開賽次圈，中國男單唯一希望、35歲的林丹昨日（1日）在苦戰3局後，被印尼選手魯斯達維圖反勝。由於石宇奇因傷退賽，諶龍則在首圈出局，林丹在3人的奧運資格爭奪戰之中仍然領先。假如成功脫穎而出，林丹明年將會第5度征戰奧運。

林丹昨日首局以21：12輕鬆贏出，但第二局開始局勢轉趨被動。儘管末段一度追平，仍以15：21被對手扳回一城。決勝局，林丹力有不逮，7：11落後換邊後，後半局失誤更多，最終以10：21落敗。

林丹雖在泰國賽次圈出局，但在中國隊男單3大球手中排名仍然最高。（Getty Images）

泰國公開賽前，在世界羽聯的奧運積分榜上，林丹以16210分排名第16，領先諶龍690分。後者經歷泰國賽首圈出局後，只拿到2220分；林丹多贏一場，得到3600分，將在下周更新的積分榜上進一步擴大優勢。

林丹已4度參加奧運，並曾於2008及12年兩度奪金。（Getty Images）

此外，印尼公開賽第二圈腳踝扭傷的石宇奇，上周二（30日）完成手術，預料要一段時間才康復。據中國羽毛球單打組主教練夏煊澤透露，目前未能確定能否趕及本月19日展的世錦賽復出。

中國羽毛球隊男單三大主力，早前都已經獲得世錦賽資格，如果林丹能夠在之後的兩周進一步提升狀態，在世錦賽有好的發揮，與兩位隊友競爭中優勢將會更加明顯。