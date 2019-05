【德甲】Robbery拜仁傳奇最終回　洛賓列貝利一個開心一個傷心

洛賓Robben與列貝利Ribery組成的拜仁2R無敵翼鋒組合,被球迷暱稱為「Robbery」。在德甲擁有這對至尊孖寶,贏錦標確實與搶劫無異。 童話故事到達尾聲,35歲的洛賓如願在聯賽後備上陣兼有入球,為他的拜仁生涯寫上「大團圓結局」,36歲的列貝利也有入球,感性地說會將美好回憶銘記一生。

洛賓今季受傷患困擾,下半季出場機會絕無僅有,已落實季尾離隊的他早前放風說,在拜仁的最後願望是最後一次穿起這支效力十載德甲班霸戰衣上陣。

煞科戰面對法蘭克福,球隊58分鐘領先至3:1,聯賽冠軍已無懸念之際,分別在61與67分鐘換入列貝利和洛賓,一圓「小飛俠」心願。兩位後備入替的老將各入一球,協助球隊大勝5:1捧盃德甲七連霸。

效力拜仁10個寒暑的洛賓說,「今天很重要,今天是個大日子。」

洛賓、列貝利再次一同捧起德甲聯賽冠軍。(Getty Images)

離別在即的洛賓,再次披上拜仁戰衣,後備上陣射入一球,功德圓滿。(Getty Images)

他射入個人在德甲第99個入球,亦是他職業生涯第201球,「你在付出所有之後,當然希望在自己的主場、在自己的球迷面前,好好享受在這裏的最後一戰。」洛賓慶幸:「這件事加上聯賽錦標,一定相當重大,而且那是個大團圓結局。」

他第八次為拜仁贏得德甲聯賽冠軍,已經相當誇張,效力時間更長的好拍檔列貝利,更是創新紀錄的第九次,法國翼鋒賽後暢談他的感想。

列貝利高舉他的七號戰衣,感謝球迷支持。(Getty Images)

列貝利:珍視一生的美好回憶

「今天我所有家人──我的子女、我太太、我父母、太太的父母和我的表兄弟姊妹,全部由法國過來捧場。過程很艱辛,但最重要的是我們贏得冠軍。」列貝利說,「今次是我在安聯球場最後一個美好時刻,那不是數年光景,我足足在這裏12年。」

「我在這裏有過很多快樂時光,不過最豐盛的還是2012/13那季。我們那年達到的成就(歐聯、德甲和德國盃三冠王)實在瘋狂。」

「當我初來這裏的時候,關於我的書本仍是未知之數,現在一切已完滿告終,但書入面的東西將會終生伴隨着我。(When I came here my book was open, now it's closed, but it's what's inside that'll stay with me for the rest of my life.)」

羅拔利雲度夫斯基與離別在即的列貝利深情一吻。(Getty Images)

羅拔仔:開波前我幾乎哭了

射手羅拔利雲度夫斯基賽後也說,「今場比賽開賽前,當我看到洛賓和列貝利的家人時,我幾乎立即哭了出來。今天我希望為他們贏得比賽,Arjen(洛賓的名字), Franck(列貝利的名字)和 Rafa(拿菲爾的名字)。」

全場拜仁球迷感謝列貝利和洛賓兩名「大帝」。(Getty Images)

列貝利笑談Robbery

列貝利日前接受《德國之聲》訪問時,談及「Robbery」這個組合名,「人們叫我們做『Robbery』實在太美麗了,這是個好名字」。

說起洛賓這個老拍檔,他讚口不絕,列貝利2007年由馬賽加盟拜仁,兩年後洛賓來投,「我們立即感覺很投契,球場內外也如是。我們在一起贏盡所有,他是真正的專業球員,是我們年輕球員一個偉大的典範。」

別看他平日一臉沉靜,臨別一刻盡顯感性一面,「我們一起的日子只剩下最後10天,這實在太可惡了,令我很傷心。人們不會忘記我們一起達致的成就,那將會伴隨我們一生。」

拜仁賽後為洛賓、列貝利和拿菲爾舉行歡送儀式。(Getty Images)