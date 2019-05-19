【德甲】Robbery拜仁傳奇最終回　洛賓列貝利一個開心一個傷心

洛賓Robben與列貝利Ribery組成的拜仁2R無敵翼鋒組合，被球迷暱稱為「Robbery」。在德甲擁有這對至尊孖寶，贏錦標確實與搶劫無異。 童話故事到達尾聲，35歲的洛賓如願在聯賽後備上陣兼有入球，為他的拜仁生涯寫上「大團圓結局」，36歲的列貝利也有入球，感性地說會將美好回憶銘記一生。

洛賓今季受傷患困擾，下半季出場機會絕無僅有，已落實季尾離隊的他早前放風說，在拜仁的最後願望是最後一次穿起這支效力十載德甲班霸戰衣上陣。

煞科戰面對法蘭克福，球隊58分鐘領先至3：1，聯賽冠軍已無懸念之際，分別在61與67分鐘換入列貝利和洛賓，一圓「小飛俠」心願。兩位後備入替的老將各入一球，協助球隊大勝5：1捧盃德甲七連霸。

效力拜仁10個寒暑的洛賓說，「今天很重要，今天是個大日子。」

洛賓、列貝利再次一同捧起德甲聯賽冠軍。（Getty Images）

這件事加上聯賽錦標，一定相當重大，而且那是個大團圓結局。 洛賓／拜仁慕尼黑翼鋒

離別在即的洛賓，再次披上拜仁戰衣，後備上陣射入一球，功德圓滿。（Getty Images）

他射入個人在德甲第99個入球，亦是他職業生涯第201球，「你在付出所有之後，當然希望在自己的主場、在自己的球迷面前，好好享受在這裏的最後一戰。」洛賓慶幸：「這件事加上聯賽錦標，一定相當重大，而且那是個大團圓結局。」

他第八次為拜仁贏得德甲聯賽冠軍，已經相當誇張，效力時間更長的好拍檔列貝利，更是創新紀錄的第九次，法國翼鋒賽後暢談他的感想。

【德甲】洛賓在拜仁的最後心願 「我想再次為球隊上陣」

【德甲】拜仁慕尼黑壓多蒙特七連霸 列貝利洛賓告別戰各入一球

列貝利高舉他的七號戰衣，感謝球迷支持。（Getty Images）

列貝利：珍視一生的美好回憶

「今天我所有家人──我的子女、我太太、我父母、太太的父母和我的表兄弟姊妹，全部由法國過來捧場。過程很艱辛，但最重要的是我們贏得冠軍。」列貝利說，「今次是我在安聯球場最後一個美好時刻，那不是數年光景，我足足在這裏12年。」

「我在這裏有過很多快樂時光，不過最豐盛的還是2012/13那季。我們那年達到的成就（歐聯、德甲和德國盃三冠王）實在瘋狂。」

「當我初來這裏的時候，關於我的書本仍是未知之數，現在一切已完滿告終，但書入面的東西將會終生伴隨着我。（When I came here my book was open, now it's closed, but it's what's inside that'll stay with me for the rest of my life.）」

羅拔利雲度夫斯基與離別在即的列貝利深情一吻。（Getty Images）

羅拔仔：開波前我幾乎哭了

射手羅拔利雲度夫斯基賽後也說，「今場比賽開賽前，當我看到洛賓和列貝利的家人時，我幾乎立即哭了出來。今天我希望為他們贏得比賽，Arjen（洛賓的名字）, Franck（列貝利的名字）和 Rafa（拿菲爾的名字）。」

全場拜仁球迷感謝列貝利和洛賓兩名「大帝」。（Getty Images）

列貝利笑談Robbery

列貝利日前接受《德國之聲》訪問時，談及「Robbery」這個組合名，「人們叫我們做『Robbery』實在太美麗了，這是個好名字」。

說起洛賓這個老拍檔，他讚口不絕，列貝利2007年由馬賽加盟拜仁，兩年後洛賓來投，「我們立即感覺很投契，球場內外也如是。我們在一起贏盡所有，他是真正的專業球員，是我們年輕球員一個偉大的典範。」

別看他平日一臉沉靜，臨別一刻盡顯感性一面，「我們一起的日子只剩下最後10天，這實在太可惡了，令我很傷心。人們不會忘記我們一起達致的成就，那將會伴隨我們一生。」

人們叫我們做『Robbery』實在太美麗了，這是個好名字。 列貝利／拜仁慕尼黑翼鋒

拜仁賽後為洛賓、列貝利和拿菲爾舉行歡送儀式。（Getty Images）