【法國冠軍盃】PSG反勝奪標　尼馬尷尬慶祝遭麥巴比先攬後推

法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）昨晚在深圳與雷恩爭奪法國冠軍盃，上半場落後一球，下半場藉基利安麥巴比及迪馬利亞入球反勝2：1。賽後慶祝時的片段，矚目程度更勝球賽。 事緣PSG慶祝捧盃後一隊球員大合照，停賽的尼馬穿上便服「埋位」時略顯猶豫，似有保留之際麥巴比出手，卻一手推走尼馬。不過，尼馬後來參與合照，更與麥巴比表現親近，賽後更上載合照，與麥巴比稱兄道弟。

PSG在去季法國盃決賽12碼不敵雷恩而失落獎盃，賽後尼馬因為與雷恩球迷衝突，被法國足總罰停賽3場。PSG在昨晚法國冠軍盃缺了尼馬，上半場 13分鐘先被雷恩中場胡奴奧攻破大門；但下半場先有麥巴比接應新將沙拉比亞傳中扳平，再有後備入替的迪馬利亞罰球命中，反勝捧盃。

尼馬與隊友心的距離。（Getty Images）

半推半就之下去慶祝，麥巴比與他「攬頭攬頸」。（Getty Images）

Kylian Mbappé and Marco Verratti doing their best to include Neymar in the celebrations👀#PSGSRFC | #TDC2019 pic.twitter.com/AviCCFeYnR — Eduardo Razo (@eddie1991razo) August 3, 2019

一眾落場球員慶祝捧盃，尼馬似乎卻步。其中一片段顯示捧盃之際，尼馬站在一旁，馬高華拉堤則極力想把尼馬拉入大隊。尼馬在片段中就範，麥巴比亦出手攬着尼馬頸部。但另一片段拍攝球員走下頒獎台拍照，尼馬與馬高華拉堤繼續話不停，麥巴比卻一拉一推，推走尼馬，這位巴西球星立時「飛出鏡頭外」。兩位巴黎巨星鬧不和？卻又似乎不是。尼馬在比賽後於Instagram上載與麥巴比合照，直稱對方是「My bro（我的兄弟）」。

Mbappe literally pushing Neymar out of PSG pic.twitter.com/aFcqhwH97w — Chris 🔻 (@FPL_FC) August 3, 2019

兩兄弟關係撲朔迷離，尼馬的去向亦未見明朗。縱然麥巴比開腔希望尼馬留在巴黎，但尼馬一再表明希望回歸舊會巴塞隆拿。有消息指巴塞隆拿已經收購基沙文，只願意先借用尼馬。