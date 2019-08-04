【F1匈牙利站】咸美頓反勝封王　韋斯達賓最快圈速得「安慰獎」

F1匈牙利站周日正賽，韋斯達賓一直守住領先位置。 眼見用同一樣的車胎未必有機會奪冠，平治大膽求勝，讓咸美頓換胎，在最後10圈進行狙擊戰，最終在最後兩圈成功爬頭，奪得今年第8個分站冠軍。 韋斯達賓雖然失冠，但最後得到最快圈速，得到額外1分的「安慰獎」。

紅牛的韋斯達賓周六排位賽奪得排頭位資格，出發時雖然受到平治兩名車手保達斯及咸美頓的追擊，但成功守住了領先位置。相反，保達斯入第一個彎時鎖死了輪胎，咸美頓欲於第2個彎位爬頭，兩車觸碰，保達斯前翼受損，捱到第6圈終於要入站維修。

保達斯起步首個彎位鎖死輪胎。（路透社）

韋斯達賓一直緊守領先位置，到第39圈咸美頓發動攻勢，嘗試爬頭失敗衝了出賽道。咸美頓其後換上黃胎，並在最後10圈展開追擊戰，多個圈刷新圈速，穩定地跑出1分18秒的時間，將15秒的差距收窄，到68圈追上韋斯達賓並爬頭超越該名荷蘭車手。韋斯達賓的白色輪胎已跑了多圈，根本無力再戰，最後確定法拉利根本無法追上的情況下，換上紅胎移最快圈速，最後得到亞軍並多賺一分。

咸美頓奪得今年第8勝，韋斯達賓得亞軍，法拉利的華迪爾在比賽末段爬過隊友陸克萊得季軍。

韋斯達賓力抗咸美頓來襲。（Getty Images）

咸美頓比賽末段的追擊戰十分精彩。（Getty Images）

咸美頓：「完全在極限上跑」

奪得暑假前最後一站勝利，咸美頓最後展現了世界冠軍級的速度及穩定性，賽後笑言十分疲累：「很感激車隊這樣相信我，願意冒險並給了我爭勝的機會。可以這樣無止境的加速，我真的完完全全在極限上跑！」這名5屆世界冠軍又指車隊今周在剎車系統上遇上問題，慶幸平治有暑假的時間去解決問題。

韋斯達賓未能繼上站德國站封王後再下一城，但賽後仍指今周紅牛上下表現出色：「用白色輪胎時，我盡了一切能力，這是個不錯的周末，亞軍及最快圈速。雖然我們沒有贏，但今周確實不錯，今戰表現很好。」今站過後，F1將進入暑假，到8月底於比利時重燃戰火。

F1車手積分榜Top 10（按圖放大、截止至2019年8月4日）