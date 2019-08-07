【英超】轉會窗最後兩日　熱刺出手搶簽戴巴拿　曼聯改斟艾歷臣

今夏英超轉會窗尚餘兩日，將於當地時間8月8日下午5時關閉。近日轉會傳聞滿天飛，主角是祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿，傳他棄曼聯選熱刺；至於曼聯則改為求購熱刺中場基斯甸艾歷臣。

英超轉會窗將於周四關閉，各支球隊加快增兵的步伐。日前有傳祖雲達斯欲以保羅戴拿巴交換曼聯前鋒盧卡古，但曼聯滿足不到戴巴拿過高的薪金及肖像權要求，令換人交易告吹。昨日風向一轉，與戴巴拿拉上關係的變成熱刺。

傳熱刺有意羅致保羅戴巴拿。（Getty Images）

有傳薪金超越哈利卡尼

英國《每日郵報》透露，熱刺同意支付6900萬鎊轉會費，羅致戴巴拿，並與這名阿根廷前鋒開展合約談判。報道稱，戴巴拿至少開出30萬鎊周薪的要求，而熱刺現時最高薪的球員是周薪25萬鎊的哈利卡尼。除了戴巴拿外，熱刺還跟巴塞隆拿中場菲臘比古天奴拉上關係。有報道稱，古天奴有機會以借用身分回歸英超，熱刺及阿仙奴都有意。

古天奴會以外借身分回英超？（Getty Images）

至於曼聯則改變目標，希望收購熱刺的丹麥中場基斯甸艾歷臣。英國《每日電訊報》透露，雖然熱刺主席利維不欲出售予同國球隊，但他更不希望艾歷臣明夏約滿免費離隊，人財兩失。利維一直要求英超球隊開出1.3億鎊高價，才肯放艾歷臣，但相信熱刺的心理價位現已大降；若果在英超轉會窗關閉仍未能賣出艾歷臣，熱刺更會以低於5000萬鎊的價錢向西班牙、德國及意大利等地球會兜售艾歷臣。

英國《獨立報》稱，艾歷臣最初一心一意想去皇家馬德里，但皇馬對他的熱情冷卻，加上他已不在熱刺領隊普捷天奴的長期計劃中，所以他不抗拒加盟曼聯；曼聯希望以5000萬鎊羅致艾歷臣。

艾歷臣與熱刺明夏約滿。（Getty Images）

昨日放走了中堅哥斯尼的阿仙奴，希望在轉會窗最後兩日簽入新後衛，據報他們看中了RB萊比錫的烏柏美卡奴。英國《每日鏡報》稱，阿仙奴向這名法國小國腳開價5500萬鎊被拒，萊比錫表示如果阿仙奴想簽烏柏美卡奴的話，請支付9200萬鎊的違約金。

萊比錫拒絕出售法國中堅烏柏美卡奴。（Getty Images）

至於曼城羅致祖雲達斯右閘祖奧簡斯路的交易就較大機會落實。據報，曼城會以後衛丹尼路雷斯再加3000萬歐元報價，而祖記亦同意轉會。祖記亦在社交網站上宣布，丹尼路雷斯已經抵達都靈，準備體測。

曼城後衛丹尼路雷斯抵都靈，準備體測。（祖雲達斯Twitter）

今夏轉會窗主要交易（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

英超頭5輪賽程（按圖放大）：