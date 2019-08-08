【英超轉會】韋碧克自由身投屈福特　簡些路加盟曼城簽約5年

新一季英超在本周末開鑼，各大球會亦趕及在轉會窗關閉前羅致心儀球員。曾效力曼聯及阿仙奴的韋碧克，以自由身加盟屈福特。曼城的丹尼路和祖雲達斯的簡些路，在新球季將互換球會出戰。

現年28歲的韋碧克（Danny Welbeck）在上季結束後離開阿仙奴，該名回復自由身的英格蘭國腳，宣布新球季加盟屈福特，與前曼聯隊友卡華利再度合作。韋碧克隨即在個人的Twitter上更換了身穿屈福特的頭像，而屈福特方面並未公布韋碧克的球衣號碼。

自由身的韋碧克加盟屈福特，他表示希望助球隊更進一步。（屈福特官方網站圖片）

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韋碧克上季腳腕重創，僅為阿仙奴上陣14場賽事。韋碧克在重創過後，依然深信自己有能力貢獻球隊，「受傷已經是去季的事情，現在的我已經康復，並感覺相當良好。我知道自己依然有能力在英超賽場上展露實力，所以我現階段只會專注為新球季作好準備，與屈福特陣中不少好球員好好合作，努力協助球隊進入另一層次。」

韋碧克上季受腳腕傷患影響，僅為阿仙奴上陣14場。（Getty Images）

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另外，曼城與祖雲達斯的兩名閘位球員，在新球季亦將互換球衣，葡萄牙國腳簡些路（Joao Cancelo）以6000萬英鎊的轉會費加盟曼城，而原效力曼城的丹尼路（Danilo Luiz da Silva）則在新球季改投意甲班霸祖雲達斯，轉會費為3410萬英鎊。

簡些路轉投曼城，並在新球季穿起27號球衣。（曼城官方網站圖片）

丹尼路與簡些路互換球隊，該名巴西球員轉投祖雲達斯。（Getty Images）

簡些路與曼城簽下一紙5年合約，在新球季將穿起27號球衣，成為哥迪奧拿今夏第3名簽入的球員。該名25歲的葡萄牙國腳，對新東家有讚無彈，「曼城是一間頂級的球會，我感到十分高興有幸在這間球會效力，曼城的規模及設施亦是一流，而能與哥迪奧拿合作同樣使我感到非常興奮。我十分期待披起曼城球衣出戰，並助球隊贏得更多錦標。」