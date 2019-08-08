【英超】大衛雷斯缺席車路士操練　望轉會窗關閉前投阿仙奴

效力車路士的中堅大衛雷斯，盛傳有意離隊他投，加盟同市宿敵阿仙奴。根據英國傳媒《BBC》的體育記者David Ornstein透露，雷斯缺席球隊的操練，逼使車路士讓他在轉會窗關閉前離隊。

車路士一向與30歲以上的球員僅續約1年，但球隊在今年5月破例與大衛雷斯（David Luiz）簽下一紙兩年的合約，可見球隊對雷斯的重視程度。可惜，在林柏特上任車路士主帥後，大衛雷斯被告知他在球隊的地位將受影響，使他希望離開史丹福橋。

根據《BBC》的體育記者David Ornstein透露，大衛雷斯缺席車路士的操練，疑似向車路士施壓，讓他離隊。車路士被禁止在兩個轉會窗註冊新球員，而雷斯亦是陣中最具經驗的後防球員，但林柏特未有因此而阻止他離隊。

曾經兩度效力車路士的雷斯，在今年5月與球隊簽下一紙兩年合約。（Getty Images）

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艾馬利早前希望羅致祖雲達斯的魯加尼（Daniele Rugani）及RB萊比錫的烏柏美卡奴（Dayot Upamecano），可惜未能收購其中一人，加上前隊長哥斯尼的離隊，使艾馬利的目標轉移至大衛雷斯身上。艾馬利成為巴黎聖日耳門的主帥時，雷斯正正離開PSG，而二人或有望在阿仙奴合作。

林柏特上任車路士主帥後，未能確保雷斯在球隊的地位。（Getty Images）

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另外，根據BBC報導，阿仙奴在轉會窗完結前從蘇超的些路迪羅致基蘭泰亞尼（Kieran Tierney），該名22歲的蘇格蘭國腳將以2500萬英鎊加盟兵工廠，增強球隊的後防實力。