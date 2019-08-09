【花式溜冰】羽生結弦巨型稻田彩繪現宮城縣　稻田呈現冰上英姿

日本花式溜冰名將羽生結弦，在世界各地亦有不少支持者。近日，在日本宮城縣角田市，出現一個以羽生結弦所創的稻田彩繪，使一眾羽生的擁躉可以另一方式欣賞他的英姿。

羽生結弦是日本的「國寶級」花式溜冰選手，而在他的出生地宮城縣，近日有一個以他創作的稻田彩繪，在宮城縣角田市佔50公畝的田地上，以「對未來的希望」為題的作品，完美展現羽生在冰上的英姿，而這個藝術品亦得到羽生結弦本人的認可，成為「官方」作品。

在羽生結弦的出生地宮城縣，出現了一個達巨型的稻田彩繪。（Twitter截圖）

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這個在角田市的稻田藝術，免費入場，參觀者可在展望台上，更清楚地欣賞羽生的稻田彩繪。隨稻田的成長，將使彩繪有不同的顏色，而8月更是觀賞的最佳時機，所以當地市政府特意安排接駁巴士，方便一眾遊客。

遊客可在展望台上，更清晰地欣賞羽生的稻田彩繪。（Twitter截圖）

現年24歲的羽生結弦，曾經在兩屆冬季奧運奪得花式溜冰的金牌，而他在近年一直受傷患困擾，未能重返他的巔峰水平。當羽生結弦表演結束後，在場的觀眾亦會擲下小熊維尼，亦成為羽生的一大特色。