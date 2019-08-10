【英超】利物浦開鑼戰4：1挫諾域治　主場跨3季41場不敗

英超2019/20球季正式開始，由去屆成為史上最強亞軍利物浦主場迎戰升班馬諾域治揭開戰幔。「紅軍」延續去季勇態，半場已輕鬆領先4球下，最終以4：1大勝，為新球季打響頭炮，亦迎來晏菲路球場連續第41場英超不敗。 不過紅軍在慶祝當中也蒙上了陰影，球隊首席門將、去季「金手套」獎得主艾利臣比加上半場一次開龍門球後受傷倒地離場，要新簽入的後備門將阿祖安卡斯迪路臨危受命，料艾利臣在周中歐洲超級盃仍要缺陣。

利物浦今仗踢來清風送爽，第一個入球很早便出現。上半場僅7分鐘，利物浦奧歷治傳中，諾域治隊長格蘭漢尼誤將皮球「片」入己隊大門，以一記烏龍球揭開本季英超序幕。其後沙拿、雲迪積克各一入球，利物浦未夠半小時已領先3球。不過10分鐘後艾利臣傷出，要由阿祖安入替，不過紅軍未有放鬆，至42分鐘，奧歷治接應傳中頂入成4：0，半場遙遙領先。

沙拿為利物浦射成2：0，今季首場已開齋，信心十足。（Getty Images）

告魯爾闊別英超多年，今仗為諾域治力挽狂瀾不致再多失，賽後與紅軍荷蘭同鄉韋拿杜姆互相問好。（Getty Images）

半場休息後，今季另一新事物VAR奏起小插曲。其時雙方球員已在場上準備開波，但幾名球證仍在擾攘，連利物浦佐敦軒達臣也忍不住向球證查詢，原來通訊器材出現問題，助理裁判耳機未能連接到位於西倫敦的VAR總部，球證更向軒達臣遞上耳機試聽證明無聲，晏菲路球迷則報以噓聲。事隔10分鐘後，球賽始重開，不過今仗最終也未有機會需動用VAR系統。

換邊後，諾域治表現確有好轉，最終憑迪姆普基突破越位門前掃入，最終以4：1完場。

艾利臣傷出 阿祖安臨危受命（按圖放大）

賽後利物浦領隊高普證實，艾利臣情況「不太樂觀」，高普表示：「艾利臣當時覺得小腿有被撞擊感覺，這不是好現象，傷患可能不只是拉傷，實際情況要待檢查報告確實，但據我的經驗估計，下仗歐洲超級盃（本港時間周四凌晨）他肯定缺陣。無論如何我們都要繼續向前行。」利物浦早前簽入韋斯咸西班牙門將阿祖安，本以為只能在盃賽上陣，豈料首場英超已需要擔大旗。

VAR甩轆 賽事延遲10分鐘（按圖放大）

利物浦今仗贏波之外，更打破多項紀錄。首先今仗是球隊5年多以來，首次在開賽不足半小時就攻入3球，對上一次是2014年2月，當時利物浦對阿仙奴時20分鐘就領先4：0，最終5：1取勝。

與此同時，利物浦也是自2006年以來，首次英超揭幕戰中有球隊半場轟入4球。上一次是13年前、2006年的曼聯在英超揭幕戰半場4球領先富咸。

今季新例限制罰球反人牆，紅軍在首仗即示範如何破解，在人牆前1米排出反人牆符合球例，亦成功阻擋敵方守視線，幸好對方門將告爾飛身撲走來球。（路透社）

主場連續不敗場次居英超史上第二

此外，計及今次勝仗，利物浦已經連續41場英超主場保持不敗，刷新了隊史英超主場連續不敗紀錄，利物浦對上一次主場落敗要追溯至2017年4月23日，在主場1：2不敵水晶宮。

值得一提的是，利物浦的這個紀錄在英超歷史主場連續不敗榜僅排名第二，排第一的車路士在2004年3月至2008年10月間，在雲尼亞里、摩連奴、格蘭、史高拉利等4名教練領軍下，曾創造86場主場不敗的紀錄。

同場加映一男子闖入草地裸跑（按圖放大）