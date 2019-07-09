【港足】郭嘉諾約滿港隊尋新挑戰　「望向高水平賽事吸取經驗」

曾帶領港隊兩奪省港盃的少帥郭嘉諾，上月尾跟足總約滿後未有續約，他今日（9日）正式公布消息，並指希望外闖吸取更多經驗，他日學成歸來，以港足主帥為目標。

郭嘉諾去季兼顧港足助教、佳聯元朗主教練及港足梯隊青訓工作，他雖帶領元朗殺入菁英盃決賽及足總盃4強、入圍足球明星選舉「最佳教練」最後三強，惟季尾他已透露來季會離開元朗。這位曾帶領港隊兩奪省港盃的少帥，今日在社交網站宣布，跟足總的合約已於上月30日屆滿，並稱「與其等待，我選擇踏出新一步」，暗指自己會有新發展。他接受查詢時表示：「跟足總未能達成最後共識，自覺需要外闖，吸收多一點寶貴經驗。」

郭嘉諾曾帶領港隊贏得2018年及2019年的省港盃冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

心繫港足不捨小將

自2015年起加入足總，郭嘉諾至今度過近4個球季，他感激足總給予機會，將自己由看台上的球迷，變成一個有能力實踐夢想的小伙子，「這四年是我人生最美好的時光，未來的路仍很漫長，我會記掛着穿起港隊球衣的感覺。」

郭嘉諾都不再參與年底東亞錦標賽決賽周，以及港足青年軍梯隊的工作，意味他將未能帶領U16港隊在9月出戰「亞少盃」外圍賽。他坦言最不捨的，便是這班相處多年的小將，「本來很渴望帶領他們出線，希望新教練亦可幫助他們。」

郭嘉諾甚得本地球迷支持，部份球迷在省港盃後希望他「坐正」成為港足主帥。（資料圖片）

離開是為了回來 以港足主帥為目標

雖然暫別港隊教練生涯，但郭sir依然心繫港足，他特意在社交網站標籤「#我的離開也是愛」及「#離開是為了回來」，似乎希望在11月完成亞洲足協專業教練牌照課程後，學成歸來。他說：「擔任香港隊主教練是我的夢想，我一定會努力向着這個方向進發！」

郭sir雖未透露確切去向，但他亦把握機會感謝球迷一直以來的支持，「多謝球迷同意我的理念，支持本地年青球員。未來最重要是考牌，但亦希望可向高水平賽事吸取經驗。」