【英超】曼聯憑反擊4球大勝車路士　奧巴美揚領阿仙奴破紐卡素

曼聯今夏於後防大破慳囊，先後購入哈利馬古尼及雲比沙卡。 兩人於英超揭幕主場對車路士的大戰齊齊正選上陣，成功助球隊保住清白之身，再加上前線反擊十分有效率，終以4：0大炒車路士，令新帥林柏特英超首戰吞下刻骨銘心的慘敗。

最聯今戰一對後防新兵哈利馬古尼及雲比沙卡都以正選上陣。車路士方面，去季已落實加盟的美國球星基斯甸普列錫，在「藍戰士」名宿兼新帥林柏特的安排下，先列作後備，矚目新星譚美阿巴謙就得到正選的機會。

哈利馬古尼以正選出戰。（Getty Images）

雲比沙卡亦在曼聯英超揭幕戰亮相。（Getty Images）

開戰只是4分鐘，譚美阿巴謙就已經有開紀錄的好機會，但射門擊敗了「紅魔」新隊長迪基亞，但欠運中柱。曼聯大難不死，3分鐘後亦有機攻破車路士大門，葛迪蘇馬後場傳球失誤，安東尼馬迪爾第一時間起腳，但與門將阿列沙巴拿加距離太近，無功而還。

拉舒福特12碼先開紀錄。（Getty Images）

紅魔在17分鐘終於找到缺口，蘇馬禁區內攔跌拉舒福特，VAR翻看後確定為12碼，拉舒福特親自操刀先開紀錄，半場以一球領先。車路士上半場表現較好，但40分鐘艾馬臣柏美尼的禁區內勁射中柱，藍戰士兩度被門柱「拒絕」。

林柏特成為車路士領隊後，英超首仗即吞大敗。（Getty Images）

紅魔在65分鐘發動反擊，馬古尼偷走阿巴謙腳下球後，拉舒福特傳給連加特，後者找到安達斯彭利拿，這名巴西中場傳中給遠柱的馬迪爾近門射成2：0。2分鐘後，今夏盛傳離隊的保羅普巴送拉舒福特一程，後者扭過艾斯派古達後，再次射破藍戰士門神十指關。

車路士極力破蛋，但主隊今戰反擊十分有效率，81分鐘保羅普巴與馬迪爾撞牆後，深入車路士陣地。當客隊守將開始包圍普巴時，他巧妙地直線傳給後備上陣的丹尼爾占士，占士射成4：0，首次為紅魔於英超上陣就取得入球。藍戰士數度攻門，但仍是無法打破紅魔大門，曼聯終以4：0大勝，林柏特首場英超帶車路士就慘吞大敗。

奧巴美揚助阿仙奴全取3分。（路透社）

奧巴美揚一箭定江山轟落喜鵲

同晚英超早場有阿仙奴作客紐卡素，客軍要等到下半場13分鐘由奧巴美揚接應美蘭尼爾斯妙傳，在無人看管之下射成1：0。這一球亦是全場唯一入球，「兵工廠」以1：0小勝紐卡素，新球季戰全取3分。遲「紐亞」20分鐘開波的李斯特城主場對狼隊，兩軍鬥足90分鐘依然無法打開紀錄，最終兩無紀錄，各得一分。