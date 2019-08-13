【港超聯】標準流浪冀球員「同舟共濟」　陳偉豪轉戰業餘聯賽

港超升班馬標準流浪今日（12日）於九龍灣球會會所舉行新聞發布會，宣布新球季以「迸發青春火花」為口號，培養年青球員，並力爭護級。

流浪公布以約400萬班費出戰應屆港超聯賽事，球會總監李輝立指因時間倉促，只能在有限資源下組軍，「這個金額在港甲是足夠的，但臨時受足總邀請，仍希望不失預算。」流浪陣中暫有23名球員，粗略估計每人平均薪金不足兩萬，李輝立稱陣中部份年輕球員均是大專學生，即使薪酬較少，雙方仍達成共識，「那些是『零用金』而非薪水，多謝大家同舟共濟，希望創造奇蹟。」

標準流浪會長莫耀強（右），與一眾贊助商出席新聞發布會。（袁志浩攝）

外援基本上已定 未與陳偉豪達成合作協議

流浪今季繼續以培育年青球員為目標，隊內大多為22歲以下的青年軍成員，新季將力爭護級。李輝立說：「不敢抱太大期望，能護級已經很開心。會長莫耀強也沒給予壓力，面對其餘數支同級球隊，期望球員憑個人努力，可助球隊取得成功。」流浪今季外援人選已定，包括後衛艾斯、阿根廷中場巴辛與前鋒簡尼迪，加上回巢的杜馬思及從富力外借的姬向爭。李輝立指目前仍正洽談更多贊助，若成事或可羅致多一至兩名外援。

至於教練團方面，原有成員黃展鴻，跟前夢想FC的招重文一同領軍，前者更會兼任球員身份。新加盟華將包括前夢想小將彭林林、從富力借用的謝偉俊、麥富城、飛馬借將劉智樂，及前港腳歐陽耀冲。其中劉智樂將擔任副隊長，隊長臂章則由杜馬思穿起。對於有傳會加盟的前港足隊長陳偉豪，李輝立直指沒機會成事，「他已表白說會轉踢業餘，因為球隊現時發展，很難配合他最新的路向。」

陳偉豪（右）去季效力夢想FC，惟球隊開季前決定自降，李輝立指對方會轉戰業餘聯賽。（資料圖片）

歐陽耀冲轉投流浪令球迷大跌眼鏡，他希望取得更多上陣機會。（袁志浩攝）

歐冲闖韓國觸礁 投流浪獲更大自由度

今夏轉會中最令人關注的流浪球員，非前大埔中場歐陽耀冲莫屬，李輝立指最初獲對方主動聯絡，「他踢這麼高層次的足球，所以對此感到很出奇。他說自己很不忿氣，希望證明自己，希望他可成為年輕球員的榜樣。」

據了解，歐冲原先嘗試外流韓國K2球隊，惟最終未能成事，剛巧遇上流浪升班，「當時很多球隊已經完成組軍及開操，但流浪仍有空缺，加上他們給予我較多出場機會及自由度，所以選擇加盟。」這位30歲中場往年僅四度披甲，今季以爭取上陣為首要目標，「只想有表現的話，再外闖也不成問題。陣中很多年青球員都沒港超經驗，練習時會多提點他們，減少比賽中的犯錯。」流浪本月初已到廣州集訓7天，會方亦決定以屯門鄧肇堅運動場為主場。