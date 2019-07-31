【港超聯】歐陽耀冲簽約流浪一年　愉園羅致前西班牙小國腳

港超兩支升班馬積極為來季增兵，獲足總邀請升班的標準流浪今日（31日）公布前港隊中場歐陽耀冲加盟，加上從夢想接收三名外援，將以護級為目標。而愉園亦與試腳兩周的西班牙前鋒簽約，加強整體實力。

流浪早前受足總邀請參加來季港超聯，球隊總監李輝立日前確應球隊答允升班，隨即公布多位新球員加盟。流浪今日在社交網站宣佈，曾外流葡甲及中甲的歐陽耀沖加盟，雙方簽約一年。流浪認為在這位前港隊中場加盟下，有助加強球隊進攻力，希望憑「歐冲」在港超聯的經驗，可帶領隊內小將進步。

「歐冲」是港隊2009年東亞運金牌的功臣之一，早年曾被球迷稱為「神之子」。這位30歲進攻中場於去年初回流香港，效力夢想FC半季後轉投和富大埔，惟去季於「綠衫軍」僅曾在菁英盃分組賽正選披甲，全季亦僅得四次上陣機會，終再度離隊他投。

歐陽耀冲去季唯一一次正選披甲，是菁英盃分組賽迎戰富力R&F，當時他於補時階段攻入一球。（資料圖片）

流浪接收夢想三外援

至於流浪三位新外援今周一已抵港，包括巴拉圭籍中堅艾斯（César Leguizamón Arce），兩位阿根廷籍球員、中場球員巴辛（ Leandro Basan）及前鋒簡尼迪（Diego Daniel Cañete）。據悉，三位外援曾跟夢想FC簽約，惟在夢想自降下由流浪接收。流浪8月初會到廣州集訓，三位外援亦會隨隊。

流浪三位外援（左起）艾斯、簡尼迪及巴辛。（標準流浪Facebook圖片）

前小鬥牛兵投愉園

另外，愉園同日宣布西班牙前小國腳加維蘭加盟。曾入選西班牙U19的前鋒加維蘭，出身於貝迪斯青年軍，曾協助西班牙奪得2008年U17歐洲盃冠軍，其後轉戰意甲，為博洛尼亞在意大利盃上陣。加維蘭在7月中已隨球隊訓練及友賽，教練團經觀察後，讚揚此子積極且有技術，能提高球隊前線攻力。