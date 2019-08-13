【港超聯】富力主場或移師小西灣　菁英盃轉新賽制

香港足球總會今日（13日）舉行港超聯座談會，主席貝鈞奇透露富力R&F正為燕子崗場地問題趕工。足總將於月尾北上視察場地是否合符要求，否則將安排來季以小西灣運動場為主場。

富力自2017至18球季起，以中國廣州燕子崗球場為主場，港超其餘9支參賽球隊，每季均需北上作客一次。即使足總規定富力每次都需為作客球隊提供酒店住宿及膳食，惟燕子崗的場地質素及設施配套一直引來球隊批評，質疑並未合符港超標準。富力便曾因比賽場地、保安計劃及票務安排等未達足總要求，一度令賽事延期舉行。

富力近兩季以燕子崗運動場為主場，但無論球隊及球迷均投訴場地配套未達要求。（資料圖片）

足總主席貝均奇希望富力積極翻新球場，「泥水佬做門口，過到自己過到人。」（袁志浩攝）

足總今日跟10支參賽球隊舉行港超聯座談會，席上討論新季賽程及各隊主場等項目。足總主席貝鈞奇稱，會方要求富力改善燕子崗球場草地質素、排水及更衣室設施等問題。他指富力正為球場進行維修，足總會於8月23日北上廣州，為球場作最後檢視，揚言富力要如「泥水佬做門口」，過到自己過到人。他說：「去季收到一些投訴，所以原則上富力需完善設備，才能以燕子崗作主場。否則將安排球隊在香港比賽，初步決定是小西灣運動場。」

富力競賽部專員許世競認為，若球隊改以小西灣作主場，宣傳將大打折扣。（袁志浩攝）

富力拒用東校場：保安問題

富力競賽部專員許世競在會後接受傳媒查詢，他透露燕子崗工程於今月4日展開，現時進度已過半，鋪妥地底排水管線及改造球隊更衣室等，對以此為主場抱樂觀態度。不過，他解釋難以轉用廣州其他球場的原因，「不同區份的球場，由不同公安部門管理。燕子崗在保安上令公安較放心，若使用東校場（廣東省人民體育場），因處於廣州市中心，人流密集及離地鐵站近，保安工作難度更大，所以相關部份會更謹慎。」許世競稱會尊重足總的最終決定，但指若球隊主場放在香港，對在國內宣傳港超聯的成效大打折扣。

富力在征戰港超的首個球季，亦曾以小西灣運動場為主場，但由於球場地點較偏遠，難吸引球迷入場觀賽。根據足總紀錄，富力於2017年5月6日於小西灣迎戰理文，便曾創下當時港超聯最低入場人數，該仗入場人數為100人。而現時港超聯最低入場人數紀錄仍由這次「富豪球會」保持，去季富力在燕子崗對凱景的比賽兩度因天雨改期，最終僅得99名球迷入場。

上季理文奪得菁英盃冠軍，今屆賽事改制，這支「黃黑軍團」又能否衛冕？（資料圖片）

菁英盃來季改制

另外，足總明日將公布新季港超聯賽程，據悉所有盃賽現時均未能覓得贊助商。而下屆菁英盃賽事將轉用新賽制，10支球隊將會分為兩組，每組進行雙循環分組賽，小組首名將會直接殺入決賽爭冠。貝鈞奇稱，改動跟亞洲足協的新指引有關，「上季每支球隊在各項賽事最少參加24場比賽，但今季亞洲足協希望頂級聯賽球隊，一季能參加不少於27場賽事。所以決定改制，增加場數去符合指引。」