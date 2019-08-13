【法甲】傳尼馬離開PSG在即　專門店移除宣傳海報

尼馬準備離開PSG？外國傳媒報道，指西甲勁旅巴塞隆拿已派員到法國，與法甲球隊巴黎聖日耳門（PSG）商討尼馬轉會的事宜。

周二（13日）有外國記者於twitter上載短片，在PSG巴黎官方專門店走了一圈，但都不見有任何尼馬的宣傳海報，展示出來的印名波衫亦沒有尼馬的10號球衣。

外媒指這可能代表PSG已經準備賣走尼馬，又指皇家馬德里及巴塞隆拿都想得到這名巴西國腳。

CADÊ NEYMAR?! 🤔⚽🇧🇷



Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.



🎥 João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD — UOL Esporte (@UOLEsporte) 2019年8月12日

尼馬今夏盛傳想離開PSG。（Getty Images）

下一站皇馬……或巴塞？

尼馬2017年由巴塞隆拿，以破紀錄的2.22億歐元轉會費加盟巴黎聖日耳門。雖然兩季以來受傷患困擾，只上陣58次，但攻入51球足以證明其效率甚高。

不過，兩季都因為傷患提早收咧，PSG在歐聯亦未取得任何成功，上季尾已開始傳出尼馬有意離隊的傳聞，再加上高層早前表示尼馬不是「非賣品」後，離隊傳聞更是甚囂塵上。皇馬及巴塞兩支西甲勁旅都希望得到尼馬，近日更有報道指巴塞「球王」美斯希望尼馬可以拒絕「銀河艦隊」，重返巴塞一起衝擊歐聯冠軍。

尼馬早前隨隊到中國集訓。（Getty Images）

西媒：巴塞已派員與PSG會面

正當尼馬去向成疑之際，西班牙《阿斯報》指巴塞隆拿的職員已抵達巴黎，與PSG會面商討轉會細節，似是已經「擊敗」聯賽死敵皇馬。

西班牙傳媒又指，PSG希望直接用金錢交易，但顧及現時球迷對尼馬的態度和球會氣氛，不排除接受「錢+球員」或將他外借到巴塞的選項。法國傳媒又指若PSG同意「錢+球員」的選項，希望巴塞可以用奧士文尼丹比利作交易籌碼。

尼馬缺席法甲開幕戰。（Getty Images）

雖然西班牙傳媒認為尼馬多數都會重返巴塞隆拿，但亦有傳媒認為皇馬未完全失敗。據了解，這支今夏花去1億歐元收購夏薩特的西甲豪門，願意用哈美斯洛迪古斯（或占士洛迪古斯）、艾斯高、華拉尼或馬些路作交易籌碼。英格蘭傳媒認為若皇馬得到尼馬的話，曼聯或可以留住中場球星保羅普巴。