【法甲】尼馬缺席PSG開鑼戰　教練杜曹回應轉會：無資料

敵人除了對手，可以是昔日的朋友。背棄支持者，支持者變成反對者，反對者宣之於口，表達訴求。 巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬暑假時表明希望回巢巴塞隆拿，至今傳聞多多，但只聞樓梯響。PSG於凌晨（12日）的法甲開鑼戰主場輕取升班馬尼姆，尼馬未出現於名單上，因而避開主場球迷「熱情款待」。 球迷意見聽得見亦看得到，呼喊粗言穢語大罵尼馬，亦拉起標語叫他「滾開」。

PSG在主場展開爭取法甲三連冠之路，首仗面對尼姆未受考驗。卡雲尼於上半場中段12碼中鵠先開紀錄，麥巴比及迪馬利亞下半場各建一功，輕勝3：0。

球迷發聲，怒喊加上標語，訴說對現狀不滿。（視覺中國）

練波時「好地地」，緣何要避戰？沒有答案，還是有答案但未可以公開？（視覺中國）

賽前有出席操練的尼馬，今仗「連後備都冇份」，未知是暑假時受傷未癒，或是避鋒頭。不過，主角未現身，主場球迷照樣宣泄不滿。這巴西球星以超高身價來投，至今兩季均勝出聯賽，但未能帶來歐聯獎盃，且時常受傷。球迷大叫尼馬是「Son of a b**ch」，更拉開法文大字報，寫上「尼馬，f**k off（滾開）」。

PSG本身具備超強火力，包括麥巴比（左）及迪馬利亞（右），只要發揮正常，一般球隊難以抵擋。（視覺中國）

迪馬利亞與卡雲尼均在首仗開齋。（視覺中國）

球隊超班，取勝是份內事。教練杜曹賽後當然被記者問及尼馬的去向，只能以「手頭上無資料」回應：「他的未來，我無消息。」杜曹表示尼馬仍在隊中，「他對我們很重要，若然失去他，可能我會睡不着覺」。他亦一直說服尼馬留隊，「但這是他與球會的個人選擇」。