【網球】基域奧斯「衝擊」裁判擲拍泄憤　高額罰款遠超獎金

澳洲網球「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）暴行再現。他於周四（15日）在美國辛辛那提大師賽被淘汰出局，並在賽事中一再不滿裁判的決定，訴求不得回應，結果賽事中途走入更衣室通道「掟拍」發泄。 毀爛兩塊拍、辱罵裁判、連串不合作行動，基域奧斯被ATP賽會罰款11.3萬美元（88.6萬港元），稍後可能追加罰款及停賽。 獎金不夠填數，提款吧！

基域奧斯在32強面對俄羅斯8號種子卡卓洛夫（Karen Khachanov），藉決勝局先贏一盤，但進入第二局開始「躁底」。他先投訴每一分之間的倒數時鐘，過早開始倒數。提出訴求不獲回應，他向裁判梅菲（Fergus Murphy）報以粗言穢語及指罵他「最差，毫無疑問」。

基域奧斯在賽事中先取一盤，但控制不了情緒，愈打愈差。（Getty Images）

Nobody does a meltdown like Nick Kyrgios does a meltdown pic.twitter.com/bmi6iQi1DG — Barstool Sports (@barstoolsports) August 15, 2019

基域奧斯在第二盤決勝局落敗，被扳平盤數1：1，實在怒不可遏，遂拿着兩塊球拍走入更衣室通道，盛怒之下向地一擲，兩拍立即報銷。發泄過後，梅菲判基域奧斯一次犯規。基治奧斯在第三盤輸2：6，沒有停止衝擊。他與卡卓洛夫握手後拒絕與梅菲握手，更指罵梅菲是「a tool」。

ATP賽會事後指基域奧斯的5個行為欠缺體育精神，罰款11.3萬美元，稍後可能追加更多罰則。辛辛那提網賽32強的獎金有3.9萬美元，基域奧斯今回當真「蝕入肉」。

基域奧斯在首圈賽事贏波，但一樣少不了即場「掟拍」發泄的畫面。（Getty Images）

Nick kyrgios feeling oppressed by the umpire. Self - control is a bitch to bad tempered people pic.twitter.com/f9f3s3ZCT5 — 🇸🇩7َّmadi🇸🇩 (@Moeelameen10) August 15, 2019

本月初華盛頓公開賽，基域奧斯發火向裁判席「掟樽」。

基域奧斯公認球技了得，只是經常在賽事中失控。今回向梅菲發火，原來早有積怨。本年6月英國皇后會網球賽，他已經曾辱罵梅菲，最後被罰逾1.37萬英鎊；兩星期前勝出華盛頓公開賽，基域奧斯亦曾「衝擊」梅菲。