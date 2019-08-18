【英超】哥迪奧拿轟VAR表現參差　普捷天奴轉口風：已進入VAR世代

曼城今晨（18日）在英超主場迎戰熱刺，加比爾捷西斯在補時階段的入球，遭影像助理裁判指出干犯今季新實行的進攻手球條例，被判無效，「藍月亮」終以2：2賽和熱刺，失去衛冕重要積分。 曼城領隊哥迪奧拿及被「吹走」入球的加比爾捷西斯，都各有感言；曾力拒VAR登陸英超的熱刺主帥普捷天奴，則口風大轉。

加比爾捷西斯在補時階段將皮球射進網窩，但VAR審視後，發現交出助攻的拿樸迪犯手球在先，入球終被判無效。連上季歐聯8強在內，曼城一而再再而三未能「受惠」於VAR，一眾球員賽後都顯得相當激動，加比爾捷西斯本人更被拍得向主裁判奧利華怒吼：「VAR is shit！（VAR是垃圾）」，twitter上不少球迷都認同此說法，更有人說：「希望VAR滾出英超！」

I agree with Jesus.



VAR needs to be kicked out of football.



pic.twitter.com/IaNakS32Fh — Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) August 17, 2019

加比爾捷西斯（右）的入球被判無效，焦急地與主裁判奧利華理論。（視覺中國）

哥迪奧拿指曼城應獲12碼：VAR去了喝咖啡嗎？



當然，VAR在世界頂級賽事早已大行其道，要逆轉潮流已相當困難，曼城主帥哥迪奧拿未有提出要踢走VAR，但仍以曼城近幾次與熱刺交手、及上周中的歐超盃為例子，希望VAR的「發揮」可以更穩定：「的確是手球，而且判決是在倫敦（英超VAR中心）作出，我也無話可說，但VAR的水平可以更穩定吧？若果拿樸迪犯了手球，那上季（歐聯8強次回合）洛蘭迪那一球又是什麼？」



哥迪奧拿又舉歐超盃為例，「車路士周中對利物浦，皮球碰到了基斯甸臣的手臂，也沒有十二碼；（曼城對熱刺）拉美拿在禁區內侵犯洛迪卡斯簡迪，我覺得我們應該得到12碼。在這些時候，VAR的人員們應該去了喝咖啡吧？」

熱刺和曼城老是成為VAR的主角，兩位主帥普捷天奴（左）及哥迪奧拿（右）各有看法。（視覺中國）

至於曾經大力反對VAR的熱刺領隊普捷天奴在多次受惠後，亦開始轉口風，他在賽和曼城後道：「以前我曾經批評VAR，不過大家應該不會喜歡一個怨言多多的領隊。VAR已經成為了比賽的一部份，而且規則就是規則，我們必需接受。」普帥雖「戴頭盔」，稱仍然較喜歡全由球證作主的年代，但最後直言：「時移世易，我們已進入VAR的時代了！」不知道哥迪奧拿聽了這番話，又會作何感想？