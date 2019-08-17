【英超】阿仙奴小勝般尼兩連勝　皇馬借將施巴路斯大放異彩

英超第2輪賽事，阿仙奴打頭陣，今季首次於主場出擊，雖然奧斯爾稱病缺陣，亦收起了格列沙加和米希達利恩，不過一眾新加盟球員表現對辦，大衛雷斯協助球隊穩住後場，皇馬外借兵丹尼施巴路斯更是串連阿仙奴前場重要棋子。最終「兵工廠」以2：1小勝般尼全取3分，開季兩連勝。

阿仙奴近3個賽季均雙殺般尼，戰績完全佔上風，今仗派出加盟的大衛雷斯和丹尼施巴路斯正選上陣，前鋒拿卡錫迪亦傷愈復出；至於天價加盟的新援尼高拉斯比比則連續兩場任後備。格列沙加和奧斯爾則分別因傷及稱病，連後備名單亦未見縱影。

拿卡迪錫傷癒復出即為阿仙奴首開紀錄。（Getty Images）

艾殊利班尼斯冷靜一控一射，替般尼半場前追平。（Getty Images）

阿仙奴甫開賽即佔盡優勢，拿卡錫迪在12分半鐘，近柱接應角球後在門前混戰下，憑身體質素力壓對方守衛，射破般尼門將尼克普比「大細龍門」先開紀錄。

大衛雷斯（前）與古安杜斯髮型相似，經常移形換影，二人表現活躍。（Getty Images）

之後雙方門前混戰居多，般尼多次射門均被「兵工廠」門將賓特尼奴化解，至43分鐘，般尼一次反擊藉杜韋麥尼爾左路斬中，前鋒艾殊利班尼斯冷靜控下來球篤入，追成平手。阿仙奴雷斯尼爾遜在1分鐘後接應蒙利爾傳中撞射入網，可惜VAR覆核判決時確認蒙利爾接應一刻已越位，雙方半場打成1：1平手。

皇馬借將丹尼施巴路斯串連阿仙奴前場攻勢，多次為般尼防線製造威脅。（路透社）

下半場阿仙奴換入尼高拉斯比比，全軍加強攻勢向般尼進襲，特別是丹尼施巴路斯在左路異常活躍，至64分鐘，施巴路斯交橫給奧巴美揚，後者左路向橫推扭過兩名般尼球員後射近柱入網，阿仙奴再度以2：1領先。阿仙奴入球後開始增強防守，換入與奧斯爾「出身入死」的哥拉辛拿斯和盧卡斯托拉拿中場搶截，最終保住勝果，以2：1小勝般尼全取3分，開季錄兩連勝，暫時坐上榜首。

天價加盟的尼高拉斯比比只踢半場，未算太突出，尚待時間適應英超節奏。（Getty Images）

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