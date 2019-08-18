【英超】曼城絕殺球被判無效慘和熱刺　手球新例黑白分明

曼城對熱刺，補時階段，曼城絕殺，幾十秒過後，球場大螢幕上大大的「VAR No Goal」……此情此景，是否似曾相識？ 繼上季歐聯8強，曼城在主場因絕殺球遭VAR（視像助理裁判）「吹走」被熱刺淘汰後，今晨（18日）兩軍在英超再於曼城球場交鋒，誰料「藍月亮」復仇不成，更再遭遇同樣命運？

上季的歐聯8強次回合，作客的熱刺到補時階段仍守住4：4的比數，並以作客入球優勢領先，曼城縱有史達寧一度射入絕殺球，但VAR指交出助攻的阿古路越位在先，熱刺終笑到最後。

史達寧20分鐘就為曼城打開紀錄，滿以為能報在歐聯8強遭熱刺淘汰之仇。（Getty Images）

剛好4個月過去，衛冕英超的曼城在主場磨拳擦掌迎接熱刺，渴望在自己擅長的聯賽戰場爭一口氣，11分鐘洛迪卡斯簡迪在禁區內疑遭拉美拿侵犯，但VAR未有給予12碼；「藍月亮」在奇雲迪布尼於右路不斷進襲下，20分鐘就由史達寧接應這名比利時翼鋒傳送打開紀錄，不過僅3分鐘後，熱刺就以全場第一個埋門由拉美拿在禁區頂射彈地波入網，追平成1：1。但熱刺始終難以應對奇雲迪布尼在右路進襲，曼城在35分鐘再度領先，阿古路接應迪布尼一記極為及時的地波橫傳撞入，「藍月亮」半場領先2：1。

盧卡斯莫拉下半場上陣僅19秒，就為熱刺追平。（Getty Images）

曼城數據一面倒 熱刺3次射門化作2個入球



儘管熱刺上半場由拉美拿成功「偷雞」，但從上半場曼城13次射門、而熱刺僅得1次起腳的一面倒數據來看，大概無人能猜到最終結果。換邊之後，曼城繼續瘋狂施襲，下半場首20分鐘內已埋門12次，卻一直未能再取得入球，更遭熱刺再度偷襲得手，透過一記角球攻勢，由當時後備入替的盧卡斯莫拉頂入追成2：2，而這入球僅是熱刺全場第2次射門。

曼城對熱刺精彩場面回顧：

+ 7 + 6 + 5

曼城機會多，失機更多，哥迪奧拿將阿古路換出後，亦即時厲色訓話，惹得阿古路一臉不快。到補時階段曼城獲得一記角球，拿樸迪跣後予加比爾捷西斯推橫射入，「藍月亮」球員都為絕殺瘋狂慶祝，哪料經過歐聯8強的悲劇後，歷史又再重演？加比爾捷西斯與史達寧一樣，狂野地慶祝過後，主裁判奧利華卻按住耳機，舉手示意曼城在入球過程中或有球員犯手球，經過VAR審視後，亦裁定拿樸迪在進攻過程中左手觸及皮球，在新球例下判定入球不成立，曼城終以2：2與熱刺握手言和，未能重回榜首行列，15場聯賽連勝走勢亦告終。

又一次VAR裁決，又一次將曼城對熱刺的絕殺球判為無效。（Getty Images）

加比爾捷西斯（右二）滿以為射入致勝球，卻被判無效，怒而向主裁判投訴。（Getty Images）

新球例嚴管進攻手球 一觸球即犯規



事實上，今仗使曼城絕殺球被判無效，過程中除起用了首季在英超應用的VAR，亦由新球例直接導致。新球例之下，只要進攻一方球員以手或手臂任何一部份觸球皮球，就需吹罰；若以手或手臂部份觸球致直接入球，或是間接創造入球，無論是蓄意或無意，都算是犯規，入球亦會被判無效。相較舊例中需再判定手球是蓄意或無意、是否不自然動作等，新例黑白分明、亦嚴格得多，意味曼城的絕殺球被吹走，是VAR及新球例「雙管齊下」的結果。