【英超】利物浦險勝修咸頓　新門神犯錯　高普奇招護航顯功架

一念天堂，一念地獄。紅軍新門神阿祖安在上周中的歐洲超級盃頂替艾利臣上陣，撲出12碼一舉奪得生涯首個錦標，譜下童話；昨晚（17日）在英超克服傷患上陣，面對修咸頓卻犯下難看的低級錯誤，淪為笑柄。 縱使利物浦最後全取3分，阿祖安仍難掩失落，領隊高普卻以一句話輕輕化解尷尬，盡顯風範。

利物浦上周在首輪英超聯賽4：1輕取諾域治，卻有門將艾利臣貝加受傷，阿祖安臨危受命，在周中歐超盃上陣成為奪冠功臣，縱使慶祝時意外遭球迷剷傷，這位32歲門將仍咬緊牙關在昨晚的聯賽正選上陣。

利物浦門將艾利臣貝加受傷，令季初加盟的阿祖安獲正選機會。（Getty Images）

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+ 4 + 3 + 2

作客上季僅僅護級成功的修咸頓，紅軍表現平平，20分鐘更險遭「聖人」先開紀錄，阿祖安救出吉田麻也近距離頭槌才守住不失，到上半場補時階段才由沙迪奧文尼在左邊畸角位起腳射入，打開紀錄。換邊後戰況繼續膠著，到71分鐘才再有羅拔圖法明奴在禁區外接應文尼助攻右腳抽入，拉開比數。

滿以為紅軍能保住清白之身擊敗修咸頓，哪料到83分鐘，阿祖安竟在平淡的戰情中自製險象，這位紅軍二號門將在門前交出短傳，竟直接將皮球踢到禁區內的丹尼艾格斯腳下，反彈入網，直接幫助「聖人」扳回一球。修咸頓即時士氣大振，尤其倒戈的入球功臣艾格斯在完場前再有兩個入球機會，但都未能把握，利物浦驚險地以2：1全取3分，暫時升上榜首。

沙迪奧文尼為利物浦交出一記入球及一次助攻，表現突出。（Getty Images）

阿祖安帶傷上陣，全場貢獻不少重要撲救，末段卻犯下一次低級失誤。（Getty Images）

高普賽後受訪 笑指阿祖安「想學艾利臣」



阿祖安在短短幾日間，由成為利物浦奪歐超盃的英雄，到昨日犯下難看失誤，賽後難免顯得非常失落。一向擅於鼓勵球員士氣的高普在比賽後受訪時，卻以一句話輕輕化解尷尬：「阿祖安覺得：『我已經踢得跟艾利臣一樣好了，所以我也要犯一個跟艾利臣一樣的錯』！」



高普所指的，是艾利臣上季來投不久，對李斯特城時同樣犯下低級錯誤，這位紅軍主帥更透露自己賽後向阿祖安說道：「我跟他說：『你終於正式成為利物浦門將了！』因為艾利臣做過一樣的事，（來投之初犯錯）大概是利物浦門將的傳統。」將麾下球員的犯錯化解於三言兩語間，盡顯高普的領軍功力及公關技巧。

阿祖安幾日內由英雄淪為笑柄，利物浦主帥高普以高超技巧為他護航。（Getty Images）

阿祖安服止痛藥上陣 高普：其他球員不應胡亂回傳



當然，高普絕非「盲撐」阿祖安，他指出這位西班牙門將遭球迷剷傷腳踝後，需服用止痛藥才可捱傷上陣，「他的腳踝仍然腫起，而我們向他回傳太多了，事實上，我仍滿意他今天的每一記撲救和所有演出，其他球員需要參與更多由後場開始建立的組織，不能單單指望阿祖安吃的止痛藥見效，而盲目地每次都將皮球回傳給他。」高普認為，末段所失的一球或與「盲目回傳」無關，「但有好幾次回傳都是如此，事實上，阿祖安的腳下功夫不俗，但若大家看到他在歐超盃後腳踝有多腫，就會意識到其實他犯錯的那記傳送，其實已做得不錯！」