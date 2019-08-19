【英超】林柏特領軍首次亮相主場　車路士虎頭蛇尾打和李斯特城

羽毛球迷有Super Dan，「車迷」有Super Frank。 車路士名宿林柏特季前從打比郡過檔，取代沙利成為主帥，昨晚（18日）以領隊身份「愛回家」，獲主場擁躉報以英雄式歡迎。 可惜，球隊表現高開低走，遭李斯特城逼和1：1。連同歐洲超級盃，林柏特「開車」3仗，仍未開齋。

球員時代為車路士帶來3次英超及1次歐聯冠軍，林柏特換個身份再效力，首次在主場出擊獲「車迷」熱烈歡迎。球迷拉起長長橫額，寫上「Welcome home super Frank（歡迎回家，超級林柏特）」。

車迷最期待一刻，拉起橫額支持林柏特帶領車路士。（路透社）

全場球迷擁護，林柏特揮手致意。（路透社）

車路士周中在超級盃互射12碼不敵利物浦，今戰正選上輪換部分球員，如箭頭由基奧特取代譚美阿巴謙。他們在上半場佔優，射門6次。甫開賽已有柏度洛迪古斯接應基奧特二傳，窩利抽射但中網側出界。而備受重用的小將美臣蒙特在7分鐘窺準李斯特城後防大意，從後「逼甩」尼迪迪腳下球，半單刀先開紀錄。

英格蘭小將美臣蒙特首次亮相史丹福橋球場即取得入球，上一人已是1997年的保羅曉士。（Getty Images）

不過，李斯特城下半場反客為主，尼迪迪在67分鐘將功贖罪，接應角球迎頂破網扳平。助攻的占士麥迪臣及後更有機會助球隊反超前，惟盤過車路士多名守衛後射門高出，占美華迪窄位勁射又掠門而過。車路士下半場完全失勢，最終與李斯特城打和1：1。

尼迪迪（左四）將功補過，快艾斯派古達（左三）一步跳頂入網。（Getty Images）

林柏特賽後感謝球迷熱情招待：「這是我的家，感激他們支持。這是我效力多時的球隊，未能帶來勝利，稍為失望。」他表示球隊要加強把握力，「2：0，3：0，勝利便手到拿來，但我們把握不了那些機會。這是球隊至今的寫照。」

占士麥迪臣下半場為李斯特城鋪橋搭路，幾乎助球隊反勝。（Getty Images）

車路士1：1李斯特城精彩圖輯（點擊放大）：

車路士在首仗作客曼聯，慘吞4蛋，連同今仗，林柏特領軍3戰仍未開齋。上一個球季有同樣情况，已是「盃賽專家」賓尼迪斯領軍的2012-13年球季，結果該季聯賽得季軍，但歐聯分組賽出局後轉戰歐霸盃奪冠。

時間尚早，車迷車帥，不用太擔心。（Getty Images）

車路士下仗將作客升班馬諾域治。雖然諾域治開季兩仗表現相當不俗，但林柏特去季帶領打比郡，在英冠對諾域治得1勝1和。