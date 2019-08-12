【英超】林柏特領軍初戰英超奧脫福吞4蛋　「今仗是沉重的一課」

林柏特以車路士主帥身份領軍出戰英超，但首仗卻以4球大敗予曼聯，令一眾車路士球迷大失所望。林柏特在賽後表示今仗是沉重的一課，並希望從失誤中學習，但未能熄滅車路士球迷的怒火，「#LampardOut」的標籤再度在網上瘋傳。

林柏特以領隊身份回歸車路士，首場英超領軍便作客奧脫福，硬撼曼聯，他在今仗收起簡迪﹑普列錫及基奧特等人，並以譚美阿巴謙（Tammy Abraham）及美臣蒙特（Mason Mount）等小將任正選。主場的曼聯憑拉舒福特梅開二度，加上馬迪爾及丹尼爾占士各建一功，最終以4球大勝車路士，林柏特領軍首仗便吃下大敗。

林柏特今仗領軍初戰英超，在奧脫福以4球敗走。（路透社）

林柏特在賽後指今仗大敗是「沉重的一課」，並暗示買人禁令對球隊的影響，「球隊受傷兵及禁買令的影響，使我們未有太多球員可以調動，而球隊亦同時在調整中，無疑今場是對我們的一個沉重教訓，希望盡快重新出發。我們缺少一些具級數的球員，但我不會以此為藉口，我在今仗亦看到不少正面的地方，我將與教練團隊繼續努力。」

雖然林柏特明言冀望球迷看到球隊的付出，但一眾「車迷」在Twitter再度瘋傳「#LampardOut」（林柏特離開）的標籤，成為熱門搜尋，以洩他們心頭之恨。

英超「Big 6」首五輪賽程（按圖放大）

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英超新球季首仗失利，主帥林柏特在賽後亦上前安慰球員。（路透社）

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林柏特今仗收起簡迪及普列錫的決定，同樣令人費解，他解釋這個陣容是球隊的未來主力，加上部分球員受傷限制了他的排陣，「今仗正選的11人是為球隊長遠發展而準備，但他們亦有不少犯錯，而部分球員只可戰45至60分鐘，我並不能強迫他們戰畢全場。另外，幸運之神並不站在我們一方，若不是射中門框的話，我們或許已領先，屆時的劇本將大相逕庭。」