【意甲】巴洛迪利終覓得新球會　意國主帥文仙尼勸他好自為之

意甲開季前一星期，「巴神」巴洛迪利回歸家鄉，加盟升班馬布雷西亞。

上季意乙冠軍布雷西亞昨日（8月18日）在官方網站宣布：「馬里奧（巴洛迪利）回家了。闊別意大利3年後，馬里奧充滿決心及熱情，決定回到他自小成長的城市，來到布雷西亞。」

布雷西亞昨日宣布簽入巴洛迪利。（布雷西亞Twitter）

據《意大利天空體育》透露，29歲的巴洛迪利與布雷西亞簽約3年，首年年薪300萬歐元，若果球隊成功護級，他將再多300萬歐元收入；如果布雷西亞能夠繼續留在意甲的話，他第二及第三年的年薪皆為600萬歐元。

巴洛迪利希望重返國家隊，為意大利踢歐國盃。（Getty Images/資料圖片）

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巴洛迪利上季效力法甲馬賽，今年6月不獲續約，以自由身離隊。據報巴甲的法林明高亦曾向他招手，但巴洛迪利仍希望參與2020年歐國盃，所以決定留在歐洲。

巴洛迪利在3年前踢過AC米蘭。（Getty Images/資料圖片）

巴洛迪利36次為意大利國家隊披甲，上次為國出戰是去年9月。現任意大利國家隊主帥文仙尼與巴洛迪利感情深厚，兩人在國際米蘭及曼城合作過。文仙尼愛之深、責之切，他說：「（加盟布雷西亞）這是否一個好的選擇？並不在於布雷西亞，而在於他自己。或者在家鄉踢波會令他感覺舒適，但這並不足夠。」

現任意大利主帥文仙尼（右）希望巴洛迪利生生性性。（Getty Images/資料圖片）

對於巴洛迪利未來再入國家隊的可能，文仙尼續說：「我愛他，但我已經竭盡所能，不能再做更多。他一定要好好為自己打算，他仍在職業生涯的中期，如果他想的話，還能有所作為。」