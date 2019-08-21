【足球】艾傑臣入選國足改名艾克森　陳肇麒：咁張海報要點設計

中國足協今日正式公布國足35人集訓大軍名單，原籍巴西的廣州恒大射手艾傑臣入選，成為國足史上首位沒有中國血緣關係的歸化兵，而艾傑臣亦改了一個中文名叫「艾克森」。 香港飛馬前鋒陳肇麒在社交網站留言：「之前我哋畀人話我哋有黃皮膚，白皮膚，黑皮膚。咁人哋而家張海報點設計呢？」

在2015年，港足與國足在世界盃外圍賽亞洲區同組。中國足協賽前發布宣傳海報，稱港足「這支球隊的人，有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚，這麼有層次的球隊得防着點！」這張海報指港足當年擁有多名入籍兵，字眼涉種族歧視，後來中國足協向香港足總致歉並收回海報。

在2015年，中國足協發布宣傳海報，涉種族歧視。（互聯網）

4年後的今日，國足致力歸化球員，今年初先召入有中國血統的英國球員李可，最近正歸化幾名在中國聯賽落班的巴西前鋒，其中恒大的艾傑臣率先完成手續，入選今期國足大軍名單，成為國足史上首位沒有中國血緣關係的國腳。艾傑臣亦為入籍改了一個中文名叫「艾克森」。

艾傑臣首度入選國足，並改了一個中文名叫「艾克森」。（視覺中國/資料圖片）

國足公布名單後，曾多次代表港足出戰國際賽的香港飛馬前鋒「陳七」陳肇麒在社交網站留言：「之前我哋畀人話我哋有黃皮膚，白皮膚，黑皮膚。咁人哋而家張海報點設計呢？我估標題係『我們也不只有黃皮膚了』。」陳肇麒還呼籲網民一起幫國足設計海報。

陳肇麒在社交網站回應艾傑臣入選國足的新聞。（Facebook）

香港飛馬前鋒陳肇麒。（資料圖片）