【比甲】高柏尼比賽日「棄教波」專心做隊長　戰術換人放權予教練

戰畢去季後離開曼城的高柏尼（Vincent Kompany），在新球季重投母會﹑比利時的安德列治接受新挑戰，兼任球員及教練。但安德列治4場聯賽不勝，錄球會21年來最差開季。該名比利時中堅為「止血」即求變，決定在比賽日不身兼兩職，專注以球員身份出戰，戰術和換人交由一隊教練負責。 另外，曼城將在9月中為高柏尼舉辦紀念賽鬥英超明星隊，後者將有傑斯、史高斯及雲達沙等10名曼聯名宿坐鎮。

高柏尼今夏離開效力11載的曼城，重投母會安德列治的懷抱，並以球員兼教練的身份貢獻球隊。高柏尼初執教鞭，卻出師不利，開季至今4場聯賽仍未打開勝利之門，僅得兩和兩負的戰績，在比甲聯賽榜16隊中僅列第13位。

高柏尼以球員兼教練身份重返母會。（Getty Images）

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開季4場僅得兩分，創下了安德列治21年來最差的開季戰績，高柏尼毅然求變。他先任命自己為隊長，並會在比賽日放下教練的任務，專注做球員，至於戰術和換人等則將由主教練西蒙戴維斯（Simon Davies）負責，譹高柏尼專心在場上比賽。是次變動即時生效，安德列治將於香港時間今晚深夜作客亨克。

安德列治開季4場，至今未嘗一勝，創下21年來最差的開季戰績。（Getty Images）

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高柏尼的舊東家曼城將於9月11日，在曼城球場舉辦高柏尼的紀念賽，表揚他多年來為球隊的貢獻。今次紀念將由曼城傳奇隊迎戰英超明星隊，後者公布出賽名單星光熠熠，包括史高斯﹑傑斯及尼維利兄弟等10名曼聯名宿，為紀念賽添上「曼市打吡」的氣氛。曼城傳奇隊亦有阿古路及大衛施華兩名現役曼城球員助拳，一同向高柏尼致敬。

出席高柏尼紀念賽的曼聯名宿（按圖放大）

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