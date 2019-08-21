【英超】曼城下月辦高柏尼紀念賽　巴洛迪利偕眾舊將回巢助戰

巴洛迪利將會再次披上曼城球衣，與哥迪奧拿合作！ 什麼？巴神不是加盟了布雷西亞嗎？原來曼城下月會為今夏離隊的前隊長高柏尼舉辦紀念賽，邀請到巴洛迪利、赫特、拿斯尼、巴利、胡禮菲臘斯等舊將回歸參加。

曼城會在9月11日為前隊長高柏尼舉辦紀念賽，由哥迪奧拿率領的曼城傳奇隊面對由比利時國家隊主帥馬天尼斯領軍的英超明星隊。曼城在官網證賽，最近加盟布雷西亞的意大利前鋒巴洛迪利亦會在當日回歸，代表曼城傳奇隊，與一眾舊隊友聚舊。

巴洛迪利將會在高柏尼紀念賽出戰。（Getty Images/資料圖片）

曼城傳奇隊成員（按圖放大）：

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除了赫特、拿斯尼、巴利、胡禮菲臘斯等前曼城球員外，阿古路及大衛施華兩名現役曼城主將亦會再跟高柏尼攜手作戰，向這名曼城傳奇隊長致敬。今年33歲的高柏尼今夏以自由身離隊曼城，轉投母會安德列治，出任球員兼教練。

哥迪奧拿將會帶領曼城傳奇隊。（Getty Images/資料圖片）

比利時國家隊主帥馬天尼斯會帶領英超明星隊。（Getty Images/資料圖片）

高柏尼見證住曼城崛起，他在2008年由漢堡加盟，與曉士、文仙尼、柏歷堅尼及哥迪奧拿4任主帥合作過，至今夏離開共效力11年。高柏尼為曼城4次贏得英超錦標，還有兩次英格蘭足總盃以及4次英格蘭聯賽盃。

高柏尼今夏離開曼城。（Getty Images/資料圖片）