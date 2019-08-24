【J League】費蘭度托利斯場刊上感激足球　「雙特」向王子送祝福

「馬德里王子」費蘭度托利斯（Fernando Torres）在周五（23日）於日職上演職業生涯的告別戰，但卻以1：6慘敗予西班牙前隊友恩尼斯達坐鎮的神戶勝利船腳下。在該仗的場刊中，印有費蘭度托利斯向球迷及足球的感謝信，在完場後更播出前隊友謝拉特的影片，而另一前隊友林柏特亦在記者會上向他送上祝福。

縱然費蘭度托利斯的告別戰美中不足，大敗予神戶勝利船1：6，但托利斯在最終戰未能取得入球。托利斯在鳥栖砂岩主場上演告別戰，在場刊中特意印有該名托利斯以西班牙文的感謝信，「我在5歲時首次接觸足球；30年後，我最後一次以職業球員身份出戰。如今我回望多年來在足球生涯的經歷，使我難以置信，我有幸在球會及國家隊亦奪得不少重要的錦標，帶給我的所有難忘回憶，我衷心感謝給予我的一切。另外，我也要感激球迷的支持，不論是那一方球迷也好，他們為我歡呼，亦推動我成為一個更好的球員。」

韋拿及恩尼斯達亦有在托利斯的告別戰中上陣。（Twitter截圖）

費蘭度托利斯告別戰精彩戰況（按圖放大）

托利斯在英超打滾時，曾經效力利物浦及車路士，分別與英格蘭的「雙特」合作，現已成為領隊的謝拉特及林柏特亦有向舊隊友送上祝福。托利斯戰畢賽事後，球隊亦為他舉辦歡送儀式，並播放一條由謝拉特預錄的短片，「我相當懷念及享受與你一起在場上作賽的時光，你有能力將我的欠佳傳送轉化成入球，恭賀你有一個如此成功的生涯。」

費蘭度托利斯曾與謝拉特在利物浦合作。（Getty Images）

現任車路士領隊的林柏特，在賽前記者會上亦有祝賀托利斯掛靴，「我和托利斯一直亦有保持聯絡，我們是十分要好的朋友，而他在職業生涯有過不少非凡的榮譽，我祝願他在掛靴後生活愉快，事事順利。」