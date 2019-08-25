【田徑】中國女子接力隊疑是男兒身　大陸網民：以為是男女混合賽

上月底舉行的中國全國大學生田徑錦標賽，湖南女子接力隊一舉獲得女子4X100米接力賽金牌，但其中兩名跑手的身形、樣貌及聲音引起高度關注，遭懷疑是男兒身。

惹起「性別疑雲」的兩名跑手，分別是廖夢雪及童曾歡，蓄短髮的兩人與隊友一同頸掛金牌踏上頒獎台，眉宇間英氣十足、身形亦比其他女跑手更加有陽剛味，幾乎沒有曲線可言；賽後受訪時，聲線亦如男性般低沉，有指兩人在賽後遭要求接受性別檢查。

廖夢雪（右二）及童曾歡（右三）參加女子接力賽，遭懷疑是男兒身。（視覺中國）

據中國傳媒報道，兩人的檢查結果「沒有問題，只是外表長得有點像男孩」，更有媒體批評這做法「侮辱」。不過大陸網民則大多持不同意見，在《網易》的報道之下，較溫和的網民表示「雖然不太禮貌，但是這確實讓人難以相信兩位是女運動員」、「檢查是應該的，確保公平公正」；有比較毒舌的則說：「我以為是男女混合接力賽呢」、「用藥過度」、「最像男人了，這比中國男星鹿晗、徐蔡坤男人多了」。

廖夢雪及童曾歡 VS 鹿晗和徐蔡坤：誰更像男人？

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同時亦有網民似乎突破盲點，淡然道：「按慣例，（檢查）結果肯定是女性，然後雪藏，這麼厲害去參加國際比賽多好，為國爭光」。其實兩人早在5月代表中國到橫濱參加世界接力錦標賽時，已引起網民注意，當時中國隊獲得女子4X400米接力B組第4名。

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