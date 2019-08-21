【田徑】澳洲學校運動會窩心一幕　同學跑入場與殘障選手齊衝線

在澳洲一間學校的運動會上，出現令人窩心的一幕。一名患上整體發展遲緩的學生參加賽跑，儘管大落後包尾，但看台上的同學紛紛跑到賽道上，與他一起完成最後一段衝線。

位於澳洲悉尼亨特希爾區（Hunters Hill）的聖若瑟書院（St Joseph's College）今月中舉行運動會，就讀7年級的迪保托尼（Callum Di Bortoli）參與1500米跑的比賽。

13歲的迪保托尼患有整體發展遲緩，他的肌肉量比同齡人少，說話及學習能力亦較低，所以很多同齡人輕易做到的事，對迪保托尼而言是非常困難，例如今次1500米跑是一大挑戰。

同學跑入場，與13歲的迪保托尼一起衝線。（7news.com）

望見其他同學很快就回到終點，迪保托尼拼盡全力，仍然大落後。當迪保托尼離終點餘100米時，看台上的同學突然跑入場中。

同學們衝入賽道，沒有叫迪保托尼放棄，也沒有幫他跑快一點，而是與他一起跑，再齊齊衝過終點。衝線後，同學抱起迪保托尼慶祝。

學校將片段放上網。（Facebook）

迪保托尼衝線片段Facebook連結：請按此

這間聖若瑟書院事後將衝線片段放到社交網站，並留言講述這次事件：「真正體現了我們學校校風『你永不會獨行』。」片段下，有過百網民留言，並有超過200次分享，澳洲傳媒亦有報道。有網民表示感動到流淚，這是個美好的故事，展示到團體精神，亦有網民大讚迪保托尼堅毅不屈，堅持跑完1500米。