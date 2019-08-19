【田徑】台灣「黃金右臂」鄭兆村　首奪鑽石田徑聯賽分站金牌

中華台北標槍選手鄭兆村在鑽石田徑聯賽伯明翰站擲出87.75米奪金，成為史上首位贏得鑽石田徑聯賽分站冠軍的台灣運動員。

25歲的鄭兆村在當地時間昨日（8月18日）的鑽石田徑聯賽伯明翰站，首擲出82.76米，中規中矩，之後第二擲更加沒有成績。在之後三擲，鄭兆村的成績穩步上揚，分別是77.52米、80.3米及81.41米。

鄭兆村在鑽石田徑聯賽伯明翰站擲出87.75米奪金。（Getty Images）

到最後一擲，鄭兆村的「黃金右臂」出盡全力，擲出今季個人最佳成績的87.75米，從後追上，由第三升上首位，最終贏得金牌。捷克名將華利治（Jakub Vadlejch）雖然在第二擲都造出個人今季最佳的85.78米，但亦不敵鄭兆村的最後一擲，僅得亞軍。鄭兆村成為中華台北史上首位在鑽石田徑聯賽分站奪冠的運動員。

鄭兆村最後一擲片段：

鄭兆村在今屆鑽石田徑聯賽表現突出，先在5月的上海站擲出87.12秒得亞軍，提早獲得奧運資格，成為中華台北首位在鑽石田徑聯賽贏得獎牌的運動員。其後在奧斯陸站，鄭兆村造出84.3米得銅牌，而在7月的摩納哥站，他以82.29米排第4名。鄭兆村在鑽石聯賽累積26分，與德國名將荷夫曼（Andreas Hoffman）並列首位。

在今站，鄭兆村造出了職業生涯次佳成績；他在2017年台北世大運擲出91.36米，創生涯最佳紀錄，並刷新亞洲紀錄，保持至今。鄭兆村之後會到日本靜岡訓練，到8月底去瑞士蘇黎世參加年終決賽。