【劍擊】文毅施首躋成年組前四　張藝馨奪冠後即返美繼續學業

「千禧後」女子佩劍代表人才輩出，除了早前在世界錦標賽打入32強的陳彥霏外，18歲的小將文毅施在今次會長盃公開賽中，亦取得突破，首度打入4強，奪得個人首項成年組賽事獎項。 新一季的賽事由會長盃揭開序幕，一眾港隊代表亦有出戰，當中包括林衍蕙、歐倩瑩、張藝馨及陳彥霏在內等多名港隊女子佩劍代表。

一眾「千禧後」的女子佩劍選手在成年組賽事嶄露頭角，將於9月入讀理工大學物理治療系的文毅施（Moriah），在今次賽事初嘗成年組前四滋味，該名18歲的小將在8強上演「理大內訌」，與理大同系師姐陳彥霏交手，二人在青年組賽事亦時常碰頭，而她們二人份屬好友，但在今仗當然竭盡全力，最終文毅施以一劍之差力克好友，打入4強。她在4強不敵張藝馨，結果奪得季軍，亦是她在成年組賽事的最佳戰績。

文毅施（左）以1分挫好友陳彥霏，首度打入成年組的前四。（趙子晉攝）

文毅施在今年考畢中學文憑試（DSE）後重新投入操練，可惜她在訓練時不慎觸傷大腿，早前出戰全青運時，亦觸傷腳腕，所以她對今日的成績喜出望外：「在結束DSE後，重新投入訓練不久便弄傷大腿，及後又在全青運觸傷腳腕，所以狀態一直未能回復。不過，在今日出戰成年組賽事，心情更加放鬆，所以發揮比想像中更好，能夠奪得獎項是意料之外。」

文毅施結束公開試後，並克服傷患，取得生涯中的突破。（趙子晉攝）

8強擊敗好友 望再戰成年組



文毅施與好友陳彥霏在8強交手，她賽後自言戰成年組發揮更好。將在9月成為大學生的Moriah，在新學年平衡劍擊及學業，將成為新挑戰，並盼望再次越級挑戰成年組，「與陳彥霏份屬好友，我們更即將成為理工的隊友，彼此水平相當接近，但我的包袱比她小，所以發揮較佳。我即將入讀理工的物理治療系，不過時間表相當緊迫，需抽空練習，而今個獎項給予我更多推動力，我知道自己可以繼續進步。我十分喜歡出戰成年組，因為喜歡越級挑戰的感覺，所以希望在未來出戰更多海外的成年組賽事。」

會長盃女子佩劍由張藝馨（左一）及歐倩瑩（左二）包辦冠、亞軍，而林衍蕙（右一）及文毅施分別奪得季軍。（趙子晉攝）

在賓夕法尼亞州立大學升學的張藝馨（Karen），在返回美國繼續學業前出戰，一路過關斬將晉級，在4強擊敗文毅施，在決賽以15：9擊敗隊友歐倩瑩封后。Karen戰畢會長盃後，將在明早赴美繼續學業，但她亦會在9月底及10月初回港，出戰另外兩項本地公開賽。

何思朗（右）在男子佩劍決賽力挫羅浩天，再度在公開賽封王。（趙子晉攝）